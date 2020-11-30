كافاني يضع مانشستر يونايتد في ورطة

المواطن - محمد سمعه

وضع المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي في ورطة، وذلك بعد أن وجه عبارة عنصرية دون قصد لأحد المشجعين عبر تعليق كتبه في موقع “الإنستجرام”.

وتألق كافاني وقدم مباراة مميزة أمس الأحد ضد نادي ساوثهامبتون بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي حيث سجل هدفين في شباك القديسين، وساهم في فوز اليونايتد بنتيجة 3-2.

نجم مانشستر يونايتد يورط نفسه !

وذكرت صحيفة Mirror البريطانية أن كافاني كتب كلمة “نيجريتو” لأحد المشجعين بعد أن مدحه لتألقه في لقاء ساوثهامبتون، وهذه الكلمة ممنوع قولها أو تداولها في بريطانيا لأنها تعني الأسود الصغير، وهي كلمة عنصرية يعاقب عليها من قالها.

وبعد أن اكتشف كافاني الخطأ، حذف التعليق لكن الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن كافاني قد يعاقب بالإيقاف من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمدة تتراوح من 3 إلى 8 مباريات.

يذكر أن مانشستر يونايتد، سيواجه فريق وست هام يونايتد يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي، حيث تُقام المباراة على ملعب لندن الأولمبي.

وكان كافاني انضم لصفوف فريق اليونايتد كصفقة انتقال حر في صيف عام 2020 قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتل اليونايتد حاليًا، المركز الثامن في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة.

جماهير مانشستر يونايتد تنقلب على سولشاير

وكانت جماهير اليونايتد، هاجمت المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير وطالبت بإقالته بعد الخسارة من نادي اسطنبول باشاك شهير التركي بالجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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