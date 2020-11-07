رمز تحليل فيتامين د

دائمًا يبحث الكثيرون عن ما هو رمز تحليل فيتامين د حيث يعد فيتامين د من أحسن الفيتامينات التي تساعد على قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، كما أنه يساعد أيضًا على تقوية عظام الجسم.

فيتامين د

قبل أن يقوم موقعنا بتوضيح ما هو رمز تحليل فيتامين د فلابد أن يقوم في البداية بتوضيح فيتامين د حيث أن هذا الفيتامين يعد من الفيتامينات التي يوجد لها قدرة على زيادة قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم مما ينتج عنه المحافظة على صحة العظام وزيادة كثافتها على المدى الطويل.

كما أن الجسم ينتج فيتامين د بشكل طبيعي عن طريق تلامس أشعة الشمس لبشرة الإنسان أو حصول الجسم على الأطعمة التي تكون غنية بفيتامين د مثل البيض والأسماك ومنتجات الألبان وغيرهم، كما أنه من الممكن أن يتم الحصول عليه أيضًا من خلال تناول بعض المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين د.

وهذا الفيتامين يمر بسلسلة عمليات حيوية قبل أن يستفيد منه الجسم ويحدث هذا التحول الكبدي الذي يقوم بتحويل فيتامين د لمادة كيميائية تسمى هيدروكسي الفيتامين ويطلق على فيتامين د هذا الاسم هيدروكسي فيتامين الذي يعد من أفضل الطرق التي يتم من خلالها التعرف على مستويات فيتامين د الموجودة في الجسم.

فالاختبار هو الذي يحدد إذا كانت مستويات الفيتامين مرتفعة أو منخفضة أو طبيعية، ومن الممكن أن يكون هناك مؤشر مهم جدًا على الكساح وهشاشة العظام، لذا يجب التعرف على رمز تحليل فيتامين د.

تحليل فيتامين د

يعتبر فيتامين د من أهم العناصر الغذائية لصحة الأسنان والعظام، كما يوجد منه نوعان وهم فيتامين د2 وفيتامين د3 ويتم الحصول على فيتامين د2 عن طريق تناول الأطعمة التي تكون مدعمة مثل الحليب والحبوب ومنتجات الألبان المختلفة.

وفيتامين د3 يتم الحصول عليه من خلال تعرض الجسم لأشعة الشمس، ومن الممكن أن يتواجد هذا النوع في بعض الأطعمة مثل سمك التونة وسمك السلمون وسمك الأسقمري البحري ويتم قياس فيتامين د في الجسم عن طريق إجراء فحص فيتامين د.

كما أن القيم الغير طبيعية للفحص من الممكن أن توضح وجود أمراض في العظام أو وجود ضرر في إحدى الأعضاء أو وجود بعض المشاكل في التغذية أو أي حالة طبية أخرى.

ما هي أسباب الحاجة لتحليل فيتامين د

من الممكن أن يطلب منك الطبيب أن تقوم بإجراء فحص مستويات فيتامين د عندما يكون لديك بعض العلامات التي تدل على نقص مستويات فيتامين د في الجسم أو كنت عرضة للإصابة بنقصانه، ومن ضمن هذه العلامات ما يلي:

وجود ضعف في العظام.

وجود تشوه في العظام لدى الأطفال.

المعاناة من انخفاض كثافة العظام.

وجود اضطرابات في العظام.

المعاناة من هشاشة العظام.

تعرض الشخص للكسور المتكررة.

قد تم إجراء جراحة سابقة للمجازة المعدية.

المعاناة من السمنة.

البشرة الداكنة.

إذا كان الشخص لا يتعرض لأشعة الشمس بشكل كافي.

في حالة لو كان هناك صعوبة في امتصاص الجسم للدهون.

ما هو رمز تحليل فيتامين د ونتائجه

نتائج فيتامين د تعتمد على الكثير من العوامل مثل العمر والجنس وطرق الاختبار التي تم استخدامها، كما أنه من الممكن أن تختلف هذه النتائج قليلاً من مختبر إلى مختبر آخر.

ويتم قياس مستويات هذا الفيتامين وفقًا لمكتب المكملات الغذائية ODS حسب مستوى مركب كالسيفيديول في نانومول/ لتر، ومن الممكن أن تشير هذه النتائج إلى ما يلي

وجود نقص محتمل لمستويات فيتامين د يكون المستوى بين 30 نانومول/ لتر و50 نانومول/لتر.

في حالة وجود نقص شديد في مستويات فيتامين د كانت مستويات فيتامين د أقل من 30 نانومول/لتر.

لو كانت المستويات مرتفعة من فيتامين د تكون أعلى من 125 نانومول/ لتر أو نانوغرام/ لتر.

المستويات الطبيعية من فيتامين د تكون بين 50 نانومول/ لتر و125 نانو مول ومول/ لیتر.

وفي حالة لو كانت مستويات فيتامين د منخفضة لديك فمن الممكن أن يطلب الطبيب أن تقوم بإجراء فحص حتى يتم التحقق من كثافة العظام، وبذلك نكون قد قمنا بتوضيح رمز تحليل فيتامين د ونتائجه.

ما هي طرق الحصول على كمية كافية من فيتامين د

بعد أن قام موقع المواطن بتوضيح ما هو رمز تحليل فيتامين د ونتائجه فيجب أيضًا أن يقوم بتوضيح ما هي طرق الحصول على كمية كافية من فيتامين د حيث أنه من الممكن أن يتم الوقاية من الإصابة بنقص فيتامين د عن طريق اتباع طريقة من الطرق التالية:

يجب أن يتم الحصول على ما يكفي الجسم من أشعة الشمس والأشعة الفوق بنفسجية تقوم بإنتاج فيتامين د ويحصل عليه الجسم عن طريق خلايا الجلد، كما أنك لن تكون بحاجة للقضاء الكثير من الوقت تحت أشعة الشمس.

فقم بالمشي لمدة عشر دقائق بالشمس في منتصف النهار وبذلك سوف تحصل على احتياجك اليومي من فيتامين د من خلال الشمس، كما يقوم الجسم بتخزين بعض من فيتامين د حتى يساعدك في أشهر الشتاء.

يجب أن يتم تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د، ومن ضمن هذه الأطعمة الدواجن واللحوم والأسماك الدهنية والرنجة والسردين وعصير البرتقال وبعض من منتجات الألبان.

أن يتم تناول المكملات الغذائية وقم بالتحدث مع طبيبك المختص حول الكمية اليومية التي يحتاج إليها جسمك من مكملات فيتامين د.

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