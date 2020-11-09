ريجيم رمضان 30 كيلو

شهر رمضان هو شهر مبارك، ولكن يوجد بعض الأشخاص الذين يريدون التخلص من وزنهم ويبحثون عن ريجيم رمضان 30 كيلو لكي يتم استغلال هذا الشهر في التخلص من الوزن الزائد.

الريجيم

يعد الرجيم من الأنظمة التي يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عنها وخاصة الذين يعانون من الوزن الزائد، كما أن ريجيم رمضان 30 كيلو هو نظام غذائي يوجد له بعض الشروط التي لابد أن يتم اتباعها لكى يتم التخلص من الوزن الزائد بشكل آمن.

وسوف يقوم موقع المواطن بتوضيح هذا النظام الغذائي.

وجبات الإفطار رجيم رمضان كل يوم كيلو

نصف فرخة مشوية أو مسلوقة وتكون منزوعة الجلد، طبق واحد من الشوربة، طبق واحد من الخضار المسلوق أو الخضار المشوي.

ثلاثة قطع من اللحم، خمس ملاعق من الأرز، 6 ملاعق من الخضار، طبق واحد من الشوربة.

ربع فرخة مسلوقة أو مشوية بدون جلد، ثلاثة ملاعق من الأرز، طبق واحد من الشوربة، طبق واحد من السلطة الخضراء.

قطعة من اللحم، 6 ملاعق من المكرونة، طبق واحد من الشوربة، طبق واحد من السلطة الخضراء.

¼ فرخة مسلوقة او مشوية بدون جلد، طبق واحد من السلطة الخضراء، ثلاث ملاعق من الأرز، طبق واحد من الخضار المشوي، طبق واحد من الشوربة.

وجبات السحور في ريجيم رمضان كل يوم كيلو

½ رغيف بلدي، 50 جرام من الجبن، كوب واحد من الحليب خالي الدسم، 5 ملاعق من الفول.

½ رغيف بلدي، بيضة واحدة مسلوقة، 50 جرام من الجبن البلدي، علبة واحدة من الزبادي قليلة الدسم.

نصف رغيف بلدي، طبق واحد من السلطة الخضراء، نصف علبة تونة بدون زيت.

نصف رغيف بلدي، علبة واحدة من الزبادي خالية الدسم، 5 ملاعق من الفول.

ريجيم رمضان 30 كيلو

وجبة الإفطار

اليوم الأول: حبة واحدة من الفاكهة التالية الفراولة، الخوخ، التفاح الكمثرى، البرتقال، الشمام، الكنتالوب.

اليوم الثاني: حبة واحدة من جريب فروت، نصف دجاجة مسلوقة أو مشوية بدون جلد، ثمرة واحدة من الطماطم.

اليوم الثالث: قطعة واحدة من التوست، قطعة واحدة من الجبن القريش خالي الدسم، ثمرة واحدة من الطماطم.

اليوم الرابع: ثمرة واحدة من الفاكهة التالية الفراولة، الكمثرى، الخوخ، البرتقال، الشمام، التفاح، الكنتالوب.

اليوم الخامس: طبق واحد من الخضروات المسلوقة والمشكل من البسلة والكوسة والجزر والخرشوف والفاصوليا والمشروم، 2 بيضة مسلوقة.

اليوم السادس: حبة واحدة من هذه الفاكهة الفراولة، الخوخ، البرتقال، الشمام، الكمثرى، الكانتلوب، التفاح.

اليوم السابع: حبة واحدة من الجريب فروت، نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة منزوعة الجلد، ثمرة واحدة من الطماطم، طبق من الخضروات المسلوقة والمشكل من الخرشوف والكوسة والفاصوليا والجزر والبصل والمشروم، 2 بيضة مسلوقة.

وجبة سناك بسيطة بين الإفطار والسحور

ويتم تناول هذه الوجبة بشكل ثابت في كل الأيام، كما أنها تكون عبارة عن بيضتين مسلوقتين، نصف حبة من البرتقال، نصف حبة من الجريب فروت، كوب واحد من الشاي أو القهوة بدون لبن وبدون سكر.

وجبة السحور

اليوم الأول: طبق واحد من السلطة التي تتكون من الطماطم والخيار والفلفل الأخضر، الخس، 2 قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي.

اليوم الثاني: بيضتان مسلوقتان، ثمرة واحدة من الجريب فروت، قطعة واحدة من التوست الأسمر.

اليوم الثالث: 2 قطعة من اللحوم المشوية بدون دهون.

اليوم الرابع: طبق واحد من السلطة ويكون مكون من الطماطم، الخيار، الخس، الفلفل الأخضر وبجانبه 2 قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي.

اليوم السابع: طبق واحد من الخضروات المسلوقة مثل البسلة، الكوسة، الفاصوليا الخرشوف، المشروم، الجزر.

نصائح وإرشادات لنجاح ريجيم رمضان

يكرر هذا أن نظام بنفس الطريقة، ويجب ألا يتم حذف أي وجبة أو استبدالها بوجبة أخرى.

من الممكن أن يتم تناول الخيار أو الخس والكابوتشي بالكمية التي تريدها طوال وجبة الإفطار أو أثناء السحور حتى يتم تجنب الشعور بالجوع.

يجب أن تهتم بممارسة التمارين الرياضية البسيطة والتي تعمل على المساعدة على حرق الدهون الزائدة الموجودة في الجسم، ومن ضمن هذه الرياضات الخفيفة هي المشي كل يوم نصف ساعة تقريبًا.

ومن الممكن أن يتم الذهاب للجيم حتى تقوم بممارسة الكثير من التمارين الرياضة.

من الممكن أن يتم تناول الزبادي خالي الدسم أثناء وجبة السحور لأنه يعمل على التخلص من الدهون التي تكون متكونة في منطقة البطن.

من الممكن أن تقوم بإضافة الشوفان للسلطة أو الزبادي وطبق الخضراوات حيث أنه يساعد على ملئ المعدة ويعطيها الإحساس بالشبع لمدة طويلة مما يعمل على تقليل حجم الأطعمه المتناوله.

أن يتم تناول الماء بكمية تكون حوالي لترين حتى ثلاثة لترات كل يوم لأن المياه تساعد على إذابة الدهون التي تكون متراكمة في الجسم، كما تجعل الجسم يشعر بالشبع والامتلاء.

تحذيرات هامة

يجب الامتناع نهائيًا عن تناول الأطعمة التي تكون دسمة والتي يكون بها نسبة عالية من السكريات لأنها تعمل على اختزان الدهون في الجسم.

يجب ألا يتم وزن الجسم كل يومين أو يوم، ولكن يتم قياس الوزن بنهاية كل أسبوع وأن يتم تدوين هذا الوزن حتى يتم مقارنته بالأسبوع القادم.

الصيام يعمل على نزول الوزن طبيعيًا لو تم تناول الأطعمة وتم تجنب الحلويات نهائيًا.

من الممكن أن تقوم بتناول العصائر الطبيعية، ولكن بدون سكر ولكن من الممكن أن تقوم بتحليتها بملعقة واحدة من عسل النحل الطبيعى.

من الممكن تناول خمس ملاعق من الفشار الذي يقدم تحضيره في الميكرويف بدون زيت لأنه يساعد على إمداد المعدة بالألياف التي تجعلك تشعر بالشبع لمدة طويلة وذلك يكون في فترة السناك.

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