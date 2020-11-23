زياد الصحفي يعود للاتحاد بعد مباراة الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

اقترب زياد الصحفي من المشاركة في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الأيام المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا.

زياد الصحفي يعود:

وكان زياد الصحفي قد تعرض لكدمة قوية في الساق خلال الفترة الماضية، وأكدت تقارير صحافية غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 30 يومًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحمد لله.. أوضحت الفحوصات الطبية لمدافع الاتحاد زياد الصحفي بأن إصابته بسيطة في الساق .. وبإذن الله سيعود للمشاركة مع الفريق في التدريبات بعد لقاء الفيصلي”.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين، والخسارة في لقاء واحد.

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