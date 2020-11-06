سالم الدوسري يدخل التاريخ من بابه الواسع

المواطن - محمد سمعه

دخل اللاعب سالم الدوسري، نجم الهلال، التاريخ من بابه الواسع، وذلك بعد أن حقق رقمًا مميزًا بعد أن سجل هدفًا لـ الهلال في شباك الاتفاق في المباراة المقامة اليوم الجمعة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الدوسري نجح في إحراز هدف التقدم لـ الهلال بالدقيقة الخامسة والعشرين، بعد تمريرة جيدة من اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

رقم مميز لـ سالم الدوسري:

وحقق الدوسري رقمًا مميزًا له بإحرازه هدفًا على الأقل بكل المواسم التي لعبها مع الهلال بـ دوري المحترفين.

وأصبح سالم الدوسري يُسجل في موسمه العاشر على التوالي مع الهلال بـ دوري المحترفين، منذ أن لعب مع الفريق الأول بأول موسم له في عام 2011.

أهداف الدوسري مع الهلال بدوري المحترفين:

وسجل الدوسري في موسم 2011/ 2012 هدفًا، بينما سجل هدفين بموسم 2012/ 2013 وهدفًا بموسم 2013/ 2014، و3 أهداف بموسم 2014/ 2015، و3 أهداف بموسم 2015/ 2016 وهدفين بموسم 2016/ 2017 و4 أهداف بموسم 2017/ 2018، و5 أهداف بموسم 2018/ 2019 و4 أهداف بموسم 2019/ 2020.

وجاء تشكيل الهلال ضد الاتفاق كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري وبافيتيمبي غوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم اليوم، كل من؛ عبدالله الجدعاني، محمد جحفلي، أمير كردي، محمد كنو، هتان باهبري، فواز الطريس، لوسيانو فييتو، صالح الشهري وعمر خربين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفتح المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس بـ6 نقاط.

شارك الخبر