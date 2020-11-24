سببان وراء تعادل الاتحاد ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الاتحاد ضد الفيصلي، الأمر الذي أثار غضب جماهير العميد لفشل الفريق في تحقيق الفوز الثاني هذا الموسم.

الاتحاد ضد الفيصلي:

ولعب الاتحاد ضد الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بنتيجة 1/ 1.

وعلق الناقد الرياضي سلطان اللحياني لبرنامج “الدوري مع وليد” على المباراة قائلًا: “شوط أول لنادي الاتحاد حضر به بمستوى فني كبير.. مدرب الفيصلي شاموسكا تعامل مع الشوط الثاني بشكل جيد”.

وعن الأسباب التي أدت إلى خسارة العميد لمباراة الاتحاد ضد الفيصيلي، قال اللحياني: “تغييرات كاريلي هي التي أثرت على أداء العميد، بالإضافة إلى غياب التركيز في الدقائق الأخيرة من أحداث اللقاء”.

دوري محمد بن سلمان:

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 5 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خسر ضد الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وفاز على الأهلي بثنائية نظيفة، وتعادل أمام التعاون والفيصلي بنتيجة 1/ 1، والفتح بنتيجة 2/ 2.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي، فيما وصل رصيد عنابي سدير إلى 9 نقاط في المركز الخامس.

شارك الخبر