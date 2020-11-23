سبب اكتفاء اتحاد الكرة بـ10 أيام للعودة من كورونا

المواطن - مروة نبيل

اتخذ اتحاد الكرة قرارًا بالسماح للاعب المصاب بفيروس كورونا بالعودة إلى المشاركة في التدريبات والمباريات مع الفريق، بعد 10 أيام من تاريخ ظهور العينة الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.

سبب قرار اتحاد الكرة:

وعلق رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، صالح الحارثي، على هذا القرار، قائلًا: “تغيير البروتوكول المتبع للمسحة الطبية الكاشفة لكورونا سببه تغير عدد الحالات وزيادة الوعي في المجتمع.. أنت في نشاط رياضي فالعرضة للإصابة بكورونا أكثر”.

وتابع صالح الحارثي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “توجد مسحة إيجابية خادعة وأعدنا المسحة في النصر ونرفع الحالة لوقاية ويتخذ القرار بشكل جماعي.. يوجد تقرير يومي من طبيب النادي وعلى أساسه نحسب فترة التعافي”.

تعميم رسمي للأندية:

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد ألغى شرط المسحة السلبية للتأكد من حالة المصابين الرياضيين بفيروس كورونا، حيث خاطب الأندية كافة، حول تحديث مدة عزل الحالات الإيجابية، والاكتفاء بـ10 أيام حال عدم ظهور أعراض.

وأكدت تقارير أن الاتحاد السعودي لكرة القدم شدد في خطابه المُرسل على التزام الأندية بشروط عزل اللاعبين ومراقبة حدوث أعراض واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتقيد بالبروتوكولات الصحية الوطنية وبروتوكولات وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

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