سبب تخلي فيرنانديز عن الهاتريك مع مانشستر يونايتد

المواطن - مروة نبيل

كشف برونو فيرنانديز سر تفريطه في تسجيل هاتريك مع مانشستر يونايتد ضد إسطنبول باشاك شهير التركي بالأمس، مشيدًا في الوقت ذاته بزميله ماركوس راشفورد.

مانشستر يونايتد

ولعب مانشستر يونايتد ضد إسطنبول باشاك شهير التركي بالأمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، ونجح في الفوز برباعية مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب “أولد ترافورد” في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يوم 2 من شهر ديسمبر المقبل.

فيرنانديز يرفض الهاتريك

وتألق برونو فيرنانديز بشكل لافت خلال مباراة إسطنبول باشاك شهير التركي، ونجح في تسجيل هدفين مبكرًا، وكان لديه فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد حصول فريقه على ركلة جزاء، ولكنه فضل أن يقوم راشفورد بتنفيذها.

وعلق نجم المنتخب البرتغالي على هذا الأمر خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس”، قائلًا: “بالطبع كل لاعب يرغب في تسجيل الهاتريك، لكن بعد مباراة في البريميرليج أخبرت راشفورد، بأنه سيسدد ركلة الجزاء المقبلة”.

وأضاف نجم مانشستر يونايتد: “أتذكر ذلك.. كما أنه واحد من أفضل الهدافين في دوري أبطال أوروبا، ورأيت أنه من المهم أن يحصل على الثقة.. هوية مسدد ركلات الجزاء غير مهمة، الأهم هو التسجيل”.

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