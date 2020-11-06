سبب ترديد جوميز للنشيد السعودي قبل مباراة الهلال والاتفاق

المواطن - محمد سمعه

كشف المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، نجم الهلال، في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية مباراة الهلال والاتفاق، اليوم الجمعة، في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن سبب ترديده للنشيد الوطني السعودي قبل انطلاق المباراة.

غوميز – لاعب #الهلال :

مباراة اليوم كانت أفضل اعداد لنا بعد الظروف الصعبه الماضيه..وترديدي للنشيد الوطني هو انعكاس لمحبة الجماهير و الشعب السعودي، وسأحاول أن أحفظه.#الاتفاق_الهلال pic.twitter.com/iStIMEXByh — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 6, 2020

رسالة جوميز للسعوديين بعد مباراة الهلال والاتفاق:

وتحدث جوميز عقب المباراة قائلًا: “رددت النشيد الوطني السعودي لأنني أحب البلد والسعوديين، وسأحاول أن أحفظه في الفترة القادمة”.

وأكد جوميز على أن الفوز في المباراة كان أمرًا مهمًّا، وذلك من أجل الصعود مبكرًا لصدارة دوري المحترفين والمنافسة على اللقب.

وأشار جوميز إلى أن الفوز على الاتفاق أفضل إعداد لـ الهلال من أجل ما هو قادم من مباريات.

أحداث مباراة الهلال ضد الاتفاق:

وبدأ الشوط الأول بضغط كبير من قبل لاعبي فريق الهلال، حيث نجحوا في ترجمة سيطرتهم بإحراز الهدف الأول عبر اللاعب سالم الدوسري بالدقيقة الخامسة والعشرين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميز.

وفي الشوط الثاني، رغم أن فارس الدهناء حاول على فترات عبر هجمات المغربي وليد أزارو لإحراز الهدف الأول، لكن تألق خط الدفاع الهلالي والحارس عبدالله المعيوف منع فارس الدهناء من محاولة إحراز هدف التعادل.

وفي ظل سعي فارس الدهناء لإحراز هدف التعادل، تمكن الهلال من إحراز الهدف الثاني عبر البيروفي أندري كاريلو بالدقيقة الـ63 بعد تمريرة متقنة من اللاعب جوميز.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 10 نقاط في المركز الأول في الدوري، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند ست نقاط.

وكانت عدسات الكاميرا، التقطت لقطة للاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، نجم الهلال، وهو يُردد النشيد الوطني السعودي، قبل انطلاق مباراة الاتفاق في الجولة الـ4 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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