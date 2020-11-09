سبب تغريم النصر 67 ألف دولار من الاتحاد الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن العقوبات لا زالت تتوالى على نادي النصر، حيث أُصدرت غرامة مالية جديدة ضد النادي من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقررت الانضباط الآسيوية، تغريم العالمي 67.5 ألف دولار وذلك بسبب تأخر أسامة الخلف عن الحضور لمنطقة اللقاءات الإعلامية السريعة بعد الخسارة من فريق بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، كذلك غُرم كل من عبدالرزاق حمدالله واللاعب سلطان الغنام بسبب عدم حضور المؤتمر الصحافي عقب نهاية مباراتي التعاون والأهلي في ثمن نهائي وربع نهائي دوري أبطال آسيا.

تغريم النصر 70 ألفًا و 100 ريال

وفي وقت سابق، فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين غرامة مالية على نادي النصر قدرها ستون ألفًا ومائة ريال، وذلك بسبب امتناع النادي عن تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات رقم 573 بتاريخ 26 يوليو الماضي الصادر لصالح الفيحاء.

كما قررت اللجنة تغريم العالمي 10000 ريال بسبب الامتناع عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي رقم 29 بتاريخ الثاني من فبراير الصادر لصالح الفيحاء.

جدول العالمي خلال فترة التوقف الدولي

من ناحية أخرى، أعلن العالمي أمس الأحد عن برنامج الفريق الكروي الأول وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بعد التنسيق مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا والإدارة العامة لكرة القدم بالنادي.

وجاء بيان العالمي كالتالي: “حرصًا من الإدارة العامة لكرة القدم بنادي النصر على سلامة كافة منسوبي الفريق الأول لكرة القدم من أجهزة إدارية وفنية وطبية ولاعبين، ورغبة في ضمان تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية، ونظرًا لما يمر به الفريق الأول من إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد، أصدرت إدارة كرة القدم بالتنسيق مع مدرب الفريق الأول روي فيتوريا برنامج الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف، وهو كالآتي”.

وأضاف بيان العالمي: “8 نوفمبر: راحة لجميع اللاعبين وكافة منسوبي الفريق الأول لمدة 3 أيام، وفي 11 نوفمبر سيكون هناك إجراء مسحة طبية لكافة منسوبي الفريق الأول، وفي12 نوفمبر ستكون عودة التدريبات.”

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