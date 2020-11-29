سبب تواصل إدارة الهلال مع نواف العابد

المواطن - محمد سمعه

تواصلت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل مع اللاعب نواف العابد نجم الهلال السابق والمنضم حاليًا لنادي الشباب.

وكان الزعيم نجح في الظفر بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي النصر أمس السبت بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وقامت إدارة الهلال بالتواصل مع العابد، وذلك لمنحه الميدالية الخاصة به عقب تحقيق أزرق العاصمة للقب كأس خادم الحرمين الشريفين وفقًا لـ الزميلة “الجزيرة”.

الهلال يحقق لقبه التاسع في بطولة كأس الملك

يذكر أن الهلال فاز بلقبه التاسع في بطولة كأس الملك بعد الفوز على النصر، كما عاد وحقق اللقب بعد غياب دام لمدة 3 سنوات.

نواف العابد يستعيد بريقه التهديفي

وفي سياق آخر، استعاد اللاعب نواف العابد، نجم نادي الشباب، بريقه التهديفي مع الليث، وذلك بعد أن سجل الهدف الثاني لـ الليث في مباراة ضمك بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان آخر هدف سجله العابد في الدوري السعودي، في شباك نادي العدالة في الدوري بالموسم الماضي، حيث فاز الهلال وقتها على العدالة بسباعية نظيفة في ديسمبر 2019.

يذكر أن نواف العابد كان انضم لفريق الليث قادمًا من نادي الهلال لمدة ثلاث سنوات.

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