سبب يُجبر الهلال على الانسحاب من مفاوضات تيكسيرا

المواطن - محمد سمعه

لم يخف نادي الهلال في الفترة الماضية، إعجابه بقدرات اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا نجم فريق جيانغسو سوننج الصيني، حيث سعى للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحاول الزعيم كثيرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية التعاقد مع تيكسيرا لكن الأخير رفض الرحيل عن ناديه الصيني إلا بعد التتويج بلقب الدوري.

وظهرت مستجدات جديدة حول الصفقة، حيث قالت صحيفة “الميدان الرياضي” أن بطل الدوري وكأس الملك تراجع عن التعاقد مع تيكسيرا بسبب مطالب اللاعب المالية المبالغ فيها بحسب رأي النادي.

لماذا اهتم الهلال بضم تيكسيرا ؟

وكان الهلال سعى للتعاقد مع تيكسيرا ليكون بديل مواطنه كارلوس إدواردو المنتقل حديثًا لنادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

أرقام تيكسيرا مع فريقه الصيني وفي الدوري الأوكراني

ويلعب تيكسيرا في صفوف فريق جيانغسو سوننج منذ عام 2016 حيث تمكن من إحراز 50 هدفًا في 105 مباريات مع فريقه بالدوري الصيني خلال آخر 4 سنوات، كما سجل 8 أهداف في 13 مباراة مع فريقه ببطولة كأس الصين في آخر 4 مواسم أيضًا.

ونجح تيكسيرا في الفوز بـ5 ألقاب في الدوري الأوكراني مع فريقه السابق شاختار دونيتسك، كما تُوج بلقب كأس أوكرانيا مع شاختار في 3 مناسبات، كما نال لقب السوبر الأوكراني في خمس مناسبات كان آخرها في عام 2015، قبل رحيله عن نادي شاختار إلى فريق جيانغسو الصيني. ولعب تيكسيرا مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا في بطولة كأس العالم للشباب عام 2009 التي أُقيمت في مصر، ووقتها احتل المنتخب البرازيلي المركز الثاني في البطولة.

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