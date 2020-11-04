سلبية المسحة الطبية لـ الرائد

المواطن - مروة نبيل

خضع المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي وأجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمسحة طبية احترازية قبل مباراته المقبلة ضد الوحدة.

سلبية المسحة الطبية لأجانب الرائد

وألزم النادي 5 من لاعبيه الأجانب، بالإضافة إلى هاسي ومعاونيه بالخضوع إلى مسحة طبية احترازية، بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا داخل المجمع السكني القاطنين فيه، وثبتت سلبية جميع العينات، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وخضع لفحص كورونا من أجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد كل من؛ الصربيين نيمانيا نيكوليتش، ونيمانيا ميليتيتش، والمغربيين كريم البركاوي، وجلال الداودي، والكاميروني أرناود دجوم.

الاستعداد لمباراة الوحدة

وبعد ظهور سلبية المسحة الطبية، غادر الفريق الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء إلى مكة المكرمة، استعدادًا لمواجهة الوحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الريداوي المركز التاسع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الثامن، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط.

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