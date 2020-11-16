سواريز عن ماسكيرانو: واحد من أهم لاعبي الوسط بالعقد الأخير

المواطن - مروة نبيل

وجه مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الأوروغوياني لويس سواريز رسالة إلى الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بعدما أعلن، اليوم الاثنين، اعتزاله لعب كرة القدم رسميًا.

رسالة سواريز لـ ماسكيرانو

وأشاد الأوروغوياني سواريز بزميله السابق في برشلونة، ماسكيرانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قد اعتزل واحد من أهم لاعبي خط الوسط خلال العقد الأخير”.

ولفت سواريز إلى أن مشاركة غرفة خلع الملابس مع النجم الأرجنتيني هو “امتياز”، وليس فقط بسبب احترافيته الكبيرة، ولكن لكونه شخصًا عظيمًا على المستوى الإنساني، مختتمًا حديثه: “احتفظ بجميع اللحظات الرائعة التي منحتها لك كرة القدم”.

وسبق أن لعب لويس سواريز مع ماسكيرانو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال الفترة من 2014/ 2018، وساهما في قيادة البارشا لتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

إنجازات النجم الأرجنتيني مع برشلونة

ولعب النجم الأرجنتيني مع البارشا في 334 مباراة حيث فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب كأس العالم للأندية مرتين ولقب الدوري الإسباني خمس مرات ومثلها في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان اللاعب أعلن اعتزاله الدولي مع المنتخب الأرجنتيني وذلك بعد خروج منتخب بلاده من ثمن نهائي كأس العالم 2018 بـ روسيا، بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

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