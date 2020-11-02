سيرينو يقترب من الأهلي مقابل 3 ملايين دولار

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الأوروغوياني جاستون سيرينو سيرحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي خلال الفترة المقبلة، والانضمام إلى الأهلي المصري.

سيرينو في طريقه إلى الأهلي:

وأكدت تقارير صحافية في جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، إلى أن النادي الأهلي المصري توصل إلى اتفاق مع إدارة صن داونز على ضم النجم الأوروغوياني مقابل 3 ملايين دولار، على أن تكون مدة العقد معه 3 مواسم.

ولعب سيرينو الذي يُجيد اللعب في الجانب الهجومي، تحت قيادة بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي المصري الحالي خلال السنوات الماضية، حينما كان يُدرب صن داونز، وقدم اللاعب الأوروغوياني أداء مميزًا معه في دوري أبطال إفريقيا الموسمين الماضيين.

ومن المقرر أن ينتهي الميركاتو الصيفي في جنوب إفريقيا يوم 17 نوفمبر الجاري، على أن تنطلق فترة الانتقالات الشتوية بداية من فبراير المقبل وحتى نهاية الشهر ذاته.

الأهلي يدعم صفوفه:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، وتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، لمواجهته يوم 27 من شهر نوفمبر.

وتسعى الإدارة الأهلاوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ نظرًا لرحيل عدد من لاعبيه، ولرغبة المدير الفني في ضم لاعبين على مستوى عالٍ قادرين على قيادة الفريق لحصد مزيد من البطولات.

شارك الخبر