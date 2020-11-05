سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ ستجعل جو بايدن رئيسًا ضعيفًا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف محمود

مع احتياج جو بايدن إلى 6 أصوات فقط للوصول إلى الرقم السحري 270 صوتًا، من أصوات المجمع الانتخابي، تزداد فرص وصوله إلى البيت الأبيض، ومع ذلك فإن فوز الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ أمر قد يجعله رئيسًا ضعيفًا منذ اليوم الأول، بحسب تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية.

إحباط أجندة جو بايدن

وتابع التقرير: فوز الجمهوريين بمجلس الشيوخ يجعل جو بايدن مثل البطة العرجاء، حيث بات الجمهوري ميتش مكونيل زعيمًا للمجلس، وهو المتحكم في ما يأتي إلى القاعة للتصويت، وهو منصب قوي من شأنه أن يسمح له بإحباط أجندة بايدن.

وأضاف التقرير: على سبيل المثال: يريد بايدن بدء لجنة لتوسيع المحاكم بعد فوزه لمواجهة الرئيس دونالد ترامب، لكن هذا أمر قد يوقفه مكونيل، وأيضًا يدعم المرشح الديمقراطي برنامج Medicare لكن الأمر سيكون بيد الجمهوريين فقط للموافقة عليه، كما دعا بايدن إلى جعل الرسوم الدراسية للكلية العامة مجانية للعائلات التي تحصل على 125 ألف دولار سنويًا أو أقل وهي خطوة سيعارضها الجمهوريون بسبب التكلفة.

وهناك سؤال مهم أيضًا يطرح نفسه وهو ببساطة حول عمل الحكومة، هل سيتمكن الرئيس جو بايدن ومجلس الشيوخ الجمهوري من الاتفاق على الميزانية الفيدرالية كل عام؟

وبالإضافة إلى ذلك، إلى أي مدى سيحقق الجمهوريون في مجلس الشيوخ مع جو بايدن، بعد ظهور الوثائق التي تدينه وتدين ابنه هانتر في قضية التورط مع الجهات الأجنبية مثل أوكرانيا والصين.

ويسيطر الجمهوريون الآن على أغلبية 53 مقعدًا مقابل 47 في مجلس الشيوخ، وبذلك باتوا في طريقهم للاحتفاظ بسيطرتهم على المجلس مع احتفاظ السناتورة الجمهورية سوزان كولنز بمقعدها عن ولاية مين وتفوقهم على الديمقراطيين.

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