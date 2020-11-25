شاحن جوال باستخدام الأشعة تحت الحمراء

المواطن - متابعة

ربما عانيت كثيرًا من نفاد شاحن الجوال في الوقت الذي كنت تحتاج فيه لإجراء مكالمة مهمة أو متابعة لقاء عن بعد، وبالرغم من أن بنوك الطاقة حلت المشكلة بشكل مؤقت لكن بقاء الهاتف متصلاً بالشاحن لمدة طويلة أمر لا يفضله الكثيرون.

وفي هذا السياق أعلن علماء من كوريا الجنوبية ثورة تقنية جديدة في عالم شحن الهواتف الذكية، إذ ابتكروا شاحنًا يعمل بالأشعة تحت الحمراء.

ووفقاً لمصادر تقنية متخصصة فإن المسافة بين الهاتف الذكي والشاحن الجديد يمكن أن تصل إلى عدة أمتار، مشيرين إلى أن فقدان الطاقة شبه معدوم باستخدام هذه التقنية.

كما تتضمن هذه التقنية أيضًا شحن عدة هواتف في آن واحد، إذ يجب أن يمتلك الهاتف أجهزة استقبال خاصة بالشاحن يتم ضبطها على نطاقات مختلفة من الأشعة تحت الحمراء.

ويعتبر الباحثون أن تقنيتهم ​​آمنة تمامًا على الإنسان والحيوان. ويستعد العلماء لطرح الشواحن الثورية للاستخدام التجاري، وستظهر هواتف في المستقبل القريب تدعم خاصية الشحن بالأشعة تحت الحمراء.

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