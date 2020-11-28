شاهد .. جوميز يزيد أوجاع النصر ويُضيف الهدف الثاني

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم الهلال في إضافة الهدف الثاني لـ أزرق العاصمة في شباك النصر، وذلك ضمن مجريات الشوط الأول بين الفريقين في نهائي كأس الملك.

وأحرز جوميز الهدف الثاني لـ الهلال بالدقيقة الـ42 من ركلة جزاء بعد عرقلة اللاعب سالم الدوسري.

وكان اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو سجل الهدف الأول لفريق الهلال في شباك العالمي من ضربة رأسية بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وتقام المباراة بين الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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