شاهد .. جوميز يزيد أوجاع النصر ويُضيف الهدف الثاني

المواطن - محمد سمعه
نجح اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم الهلال في إضافة الهدف الثاني لـ أزرق العاصمة في شباك النصر، وذلك ضمن مجريات الشوط الأول بين الفريقين في نهائي كأس الملك.
هدف لـ #الهلال ⚽️#الهلال 2 : 0 #النصر
غوميز د40#الهلال_النصر_كأس_الملك#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/2HYchYyUmr
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 28, 2020
وأحرز جوميز الهدف الثاني لـ الهلال بالدقيقة الـ42 من ركلة جزاء بعد عرقلة اللاعب سالم الدوسري.
وكان اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو سجل الهدف الأول لفريق الهلال في شباك العالمي من ضربة رأسية بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.
وتقام المباراة بين الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.