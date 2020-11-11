شاهد .. رسالة البريك لـ نواف العابد في معسكر الأخضر

المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب محمد البريك، ظهير أيمن الهلال، رسالة إلى نواف العابد نجم الهلال السابق، والمنضم حديثًا إلى الشباب وذلك بمناسبة انضمام الثنائي لـ معسكر المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولي.

وقال البريك في مقطع فيديو عبر حسابه في Snap Chat : “والله في واحد واحشني من زمان”، حيث أشار بكاميرا هاتفه إلى اللاعب نواف العابد.

ويستعد المنتخب السعودي يومي السبت والثلاثاء المقبلين، لمواجهة منتخب جامايكا وديًّا، خلال أيام الفيفا.

نواف العابد يزين قائمة الأخضر:

وجاءت اختيارات المدرب هيرفي رينارد لمباراتي جامايكا مكونة من 28 لاعبًا وهم : “محمد اليامي وعبدالله العويشير وحبيب الوطيان في حراسة المرمى، عبدالله مادو وزياد الصحفي ومحمد خبراني وحسان التمبكتي و أحمد شراحيلي وسعيد الربيعي وعلي البليهي وياسر الشهراني وسلطان الغنام ومحمد البريك وعبدالله حسون وسلمان الفرج ومحمد كنو وعبدالإله المالكي وتركي العمار، وعبدالمجيد الصليهم، وحسين المقهوي وسالم الدوسري، وأيمن يحيى وهتان باهبري ونواف العابد، وعبدالفتاح آدم وصالح الشهري وفراس البريكان وعبدالله الحمدان”.

ويلعب الأخضر في المجموعة الرابعة بـ تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 مع منتخبات ”أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين”.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين.

رينارد تحمل المسؤولية الفنية للأخضر خلفًا لـ بيتزي:

وتولى هيرفي رينارد تدريب الأخضر خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي رحل عقب خروج الأخضر من ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2019 ضد المنتخب الياباني.

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