شاهد .. قميص الأخضر الجديد هدية القاسم لـ وليد الفراج

المواطن - محمد سمعه

حصل الإعلامي وليد الفراج على قميص المنتخب السعودي الجديد كهدية من إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد نهاية الحلقة التي جمعت بينهما في برنامج “الدوري مع وليد” أمس الخميس.

#الدوري_مع_وليد | إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم يقدم هدية لوليد الفراج "تيشيرت المنتخب الجديد".#وليد_الفراج: رقم واحد بعد.. أللللللعب.#SBC pic.twitter.com/KGXA43SggV — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 19, 2020

رد فعل وليد الفراج بعد تسلمه هديته

وعلّق الفراج على تسلمه لقميص الأخضر الجديد قائلًا: ” رقم واحد، ألعب !”.

وشهدت حلقة أمس الخميس من البرنامج تحدث القاسم في العديد من الملفات مع الفراج، حيث تناولت الحلقة حقيقة رفض اتحاد القدم السعودي الموافقة على تأجيل مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2020، وهو ما نفاه إبراهيم القاسم.

ماذا تناولت الحلقة بين القاسم ووليد الفراج ؟

كذلك تحدث القاسم عن آخر تطورات إقامة دوري الرديف، ودعم النصر في احتجاجه الذي رُفض من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد فريق بيرسبوليس الإيراني وعن الموعد الحقيقي لبدء بطولة الدوري السعودي، وعن هوية الحكم الذي سيدير نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، حيث أكد أن طاقم التحكيم سيكون أجنبيًا.

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