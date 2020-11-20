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شاهد .. قميص الأخضر الجديد هدية القاسم لـ وليد الفراج
في نهاية الحلقة بعد حديث في ملفات عديدة

شاهد .. قميص الأخضر الجديد هدية القاسم لـ وليد الفراج

2020/11/20
الساعة 2:16 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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شاهد .. قميص الأخضر الجديد هدية القاسم لـ وليد الفراج وليد الفراج يحمل قميص الأخضر الجديد
المواطن - محمد سمعه
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1 رد فعل وليد الفراج بعد تسلمه هديته
2 ماذا تناولت الحلقة بين القاسم ووليد الفراج ؟

حصل الإعلامي وليد الفراج على قميص المنتخب السعودي الجديد كهدية من إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد نهاية الحلقة التي جمعت بينهما في برنامج “الدوري مع وليد” أمس الخميس.

رد فعل وليد الفراج بعد تسلمه هديته

وعلّق الفراج على تسلمه لقميص الأخضر الجديد قائلًا: ” رقم واحد، ألعب !”.

وشهدت حلقة أمس الخميس من البرنامج تحدث القاسم في العديد من الملفات مع الفراج، حيث تناولت الحلقة حقيقة رفض اتحاد القدم السعودي الموافقة على تأجيل مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2020، وهو ما نفاه إبراهيم القاسم.

ماذا تناولت الحلقة بين القاسم ووليد الفراج ؟

كذلك تحدث القاسم عن آخر تطورات إقامة دوري الرديف، ودعم النصر في احتجاجه الذي رُفض من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد فريق بيرسبوليس الإيراني وعن الموعد الحقيقي لبدء بطولة الدوري السعودي، وعن هوية الحكم الذي سيدير نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، حيث أكد أن طاقم التحكيم سيكون أجنبيًا.

 

 


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