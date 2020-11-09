صور مدهشة.. تصميم منتجع عشار في صحراء العلا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كشفت شركة العمارة الفرنسية AW2 عن تصميمها لمنتجع فخم مكون من 47 خيمة فاخرة في صحراء العلا في السعودية، وقد تم تسمية المشروع باسم منتجع عشار تينتد Ashar Tented.

ومن المقرر أن يتم بناء المنتجع كجزء من حملة الهيئة الملكية لمحافظة العلا لجذب السياح ضمن خطة رؤية 2030 لزيادة السياحة في المنطقة التي تضم موقع مدائن صالح للتراث العالمي لليونسكو.

ويتكون المنتجع السياحي من 47 جناحًا تأخذ أشكالها شكل الخيام التي كان يستخدمها البدو الرحل منذ القدم.

وقالت ستيفاني ليدوكس، الشريك في AW2: استوحينا إلهام الهندسة المعمارية من الشكل البسيط للخيمة البدوية، مع قماشها القابل للتعديل لزيادة التبريد وتوفير تظليل الشمس.

وقالت في حوار مع مجلة Dezeen العالمية المتخصصة في رصد العمارة والتصاميم الأكثر تأثيرًا في العالم: من هذا الأساس، طورنا تصميمًا يشمل جميع الوظائف الحديثة الموجودة في غرفة فندق فاخرة مع الحفاظ على أقصى اتصال مع الطبيعة المحيطة.

تجربة فريدة من نوعها في صحراء العلا

وسيتم بناء كل جناح، والذي سيحتوي على غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بجدران من الطوب المضغوط يعلوه هيكل من الخيام، كما سيتم بناء مطعمين في الموقع، ومنتجع صحي يشمل مسبحًا داخل التكوينات الصخرية المحيط بحيث يكون أشبه بحوض سباحة داخل الصخور.

وقالت ليدوكس: المنتجع الصحي سيقرب الضيوف أكثر إلى الطبيعة، حيث يوفر المسبح الصخري المعلق بين منحدرين صخريين للضيوف تجربة حسية فريدة تجمع بين عنصرين طبيعيين، الماء والأرض، في منظر مرتفع يخطف الأنفاس عبر الوادي.

وتابعت ليدوكس أن الموقع يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: الرمال والصخور والسماء الشاسعة، مضيفة: استخدمنا هذه المكونات في هندستنا بحيث تكون الرمال هي المنصة التي نبني عليها، والصخور هي المساحات المأهولة بالسكان، وأسطح الخيام هي السماء.

ويُعد هذا المنتجع، المقرر افتتاحه في عام 2021، جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير صحراء العلا لتشجيع السياحة الدولية في السعودية وفتح أبوابها أمام المسافرين الدوليين.

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