‎الرئيسية
اخبار رئيسية
صور مدهشة.. تصميم منتجع عشار في صحراء العلا
يتكون من 47 جناحًا ومطعمين ومنتجع صحي فريد من نوعه

صور مدهشة.. تصميم منتجع عشار في صحراء العلا

2020/11/09
الساعة 6:49 مساءً
- ‎فيالسياحة والسفر, اخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
185
0
طباعة
@almowaten translator
صور مدهشة.. تصميم منتجع عشار في صحراء العلا
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كشفت شركة العمارة الفرنسية AW2 عن تصميمها لمنتجع فخم مكون من 47 خيمة فاخرة في صحراء العلا في السعودية، وقد تم تسمية المشروع باسم منتجع عشار تينتد Ashar Tented.

 ومن المقرر أن يتم بناء المنتجع كجزء من حملة الهيئة الملكية لمحافظة العلا لجذب السياح ضمن خطة رؤية 2030 لزيادة السياحة في المنطقة التي تضم موقع مدائن صالح للتراث العالمي لليونسكو.

ويتكون المنتجع السياحي من 47 جناحًا تأخذ أشكالها شكل الخيام التي كان يستخدمها البدو الرحل منذ القدم.

Ashar Tented كيف تقارن رسائل `` WHATSAPP الاختفاء '' مع الاتصالات ، والإشارة والمزيد أدخل WhatsApp المملوك لشركة Facebook ميزة الرسائل المختفية لمستخدميه. ستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بإرسال رسائل التدمير الذاتي إلى الدردشات الفردية والجماعية. على الرغم من أنها جديدة على WhatsApp ، إلا أن الميزة موجودة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل Telegram و Signal و Snapchat لفترة من الوقت الآن. هذه مقارنة: المدة الزمنية: تقدم Telegram أقل مدة زمنية تبلغ ثانية واحدة ال WhatsApp- 7 أيام Telegram- من ثانية واحدة إلى أسبوع إشارة- 5 ثوان إلى 1 أسبوع Snapchat- يحذف الرسائل تلقائيًا عندما يفتح المرسل والمتلقي الدردشة ويغادرانها أقرأ أقل التشفير من طرف إلى طرف: باستثناء Telegram ، يقدم الثلاثة تشفيرًا من طرف إلى طرف افتراضيًا WhatsApp- متوفر بشكل افتراضي Telegram- يجب على المستخدم أولاً تحديد "محادثة سرية" لتمكين التشفير من طرف إلى طرف إشارة- متوفرة بشكل افتراضي Snapchat- متوفر افتراضيًا متى يبدأ المؤقت: بالنسبة لمستخدمي WhatsApp ، يبدأ المؤقت في وقت واحد لكل من المرسل والمستقبل بغض النظر عن وقت عرض الرسالة WhatsApp- يبدأ في نفس الوقت للمرسل والمستقبل Telegram- بالنسبة إلى المرسل ، يبدأ المؤقت بمجرد إرسال الرسالة ، بينما يبدأ الوقت بالنسبة للمتلقي عندما يعرض / تعرض رسالة الإشارة - على غرار Telegram ، يبدأ المؤقت بمجرد إرسال الرسالة إلى المرسل. بالنسبة للمستلم ، يبدأ الوقت عند عرض الرسالة سناب شات- NA أقرأ أقل لقطات شاشة للرسالة المختفية: يقوم كل من Telegram و Snapchat بإعلام المستخدمين عندما يأخذ شخص ما لقطة شاشة WhatsApp- يمكن للمتلقي التقاط لقطات شاشة دون معرفة المرسل Telegram- يتم إخطار المرسل إذا أخذ المستلم لقطة شاشة لرسالة تختفي. ومع ذلك ، يمكن تجاوز هذا إشارة- لا توجد معلومات Snapchat- يخطر المستخدم تلقائيًا أقرأ أقل توفر الميزة: ستتوفر رسالة WhatsApp التي تختفي لمستخدمي KaiOS أيضًا WhatsApp- يتوفر قريبًا على Android و iOS و KaiOS والويب Telegram- متوفر على أجهزة Android و iOS المحمولة وكذلك أجهزة سطح المكتب Signal- متوفر على أجهزة Android و iOS المحمولة وكذلك أجهزة سطح المكتب Snapchat- متوفر على أجهزة Android و iOS المحمولة وكذلك أجهزة سطح المكتب الوسائط في رسالة تختفي: يحتوي تطبيق Signal على ميزة العرض مرة واحدة لحذف الوسائط المشتركة تلقائيًا بمجرد عرضها بواسطة المستلم WhatsApp- سيتم حذف الصور ومقاطع الفيديو المرسلة كرسائل مختفية في غضون 7 أيام. لكن يمكن حفظ الوسائط Telegram- تتضمن رسائل التدمير الذاتي أيضًا الصور ومقاطع الفيديو Signal- يحتوي على ميزة وسائط العرض مرة واحدة التي تزيل تلقائيًا صورة / فيديو من المحادثة بعد مشاهدتها Snapchat- يحذف الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا عندما يفتح كل من المرسل والمستقبل الدردشة ويغادرها أقرأ أقل تختفي الرسائل تلقائيًا أو يجب ضبط المؤقت WhatsApp- يجب ضبط المؤقت يدويًا Telegram- يجب ضبط المؤقت يدويًا الإشارة- يجب ضبط المؤقت يدويًا Snapchat- متوفر افتراضيًا التأثير على الرسائل القديمة WhatsApp- لا يؤثر Telegram- لا يؤثر إشارة- لا تؤثر سناب شات- NA اختفاء الرسائل في النسخ الاحتياطي: يتضمن WhatsApp اختفاء الرسائل في النسخ الاحتياطية WhatsApp- سيتم تضمين رسالة الاختفاء في النسخ الاحتياطية برقية- لا توجد معلومات إشارة- لا توجد معلومات Snapchat- لا توجد معلومات

وقالت ستيفاني ليدوكس، الشريك في AW2: استوحينا إلهام الهندسة المعمارية من الشكل البسيط للخيمة البدوية، مع قماشها القابل للتعديل لزيادة التبريد وتوفير تظليل الشمس.

وقالت في حوار مع مجلة Dezeen العالمية المتخصصة في رصد العمارة والتصاميم الأكثر تأثيرًا في العالم: من هذا الأساس، طورنا تصميمًا يشمل جميع الوظائف الحديثة الموجودة في غرفة فندق فاخرة مع الحفاظ على أقصى اتصال مع الطبيعة المحيطة.

تجربة فريدة من نوعها في صحراء العلا

وسيتم بناء كل جناح، والذي سيحتوي على غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بجدران من الطوب المضغوط يعلوه هيكل من الخيام، كما سيتم بناء مطعمين في الموقع، ومنتجع صحي يشمل مسبحًا داخل التكوينات الصخرية المحيط بحيث يكون أشبه بحوض سباحة داخل الصخور.

وقالت ليدوكس: المنتجع الصحي سيقرب الضيوف أكثر إلى الطبيعة، حيث يوفر المسبح الصخري المعلق بين منحدرين صخريين للضيوف تجربة حسية فريدة تجمع بين عنصرين طبيعيين، الماء والأرض، في منظر مرتفع يخطف الأنفاس عبر الوادي.

وتابعت ليدوكس أن الموقع يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: الرمال والصخور والسماء الشاسعة، مضيفة: استخدمنا هذه المكونات في هندستنا بحيث تكون الرمال هي المنصة التي نبني عليها، والصخور هي المساحات المأهولة بالسكان، وأسطح الخيام هي السماء.

ويُعد هذا المنتجع، المقرر افتتاحه في عام 2021، جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير صحراء العلا لتشجيع السياحة الدولية في السعودية وفتح أبوابها أمام المسافرين الدوليين.

Ashar Tented كيف تقارن رسائل `` WHATSAPP الاختفاء '' مع الاتصالات ، والإشارة والمزيد أدخل WhatsApp المملوك لشركة Facebook ميزة الرسائل المختفية لمستخدميه. ستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بإرسال رسائل التدمير الذاتي إلى الدردشات الفردية والجماعية. على الرغم من أنها جديدة على WhatsApp ، إلا أن الميزة موجودة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل Telegram و Signal و Snapchat لفترة من الوقت الآن. هذه مقارنة: المدة الزمنية: تقدم Telegram أقل مدة زمنية تبلغ ثانية واحدة ال WhatsApp- 7 أيام Telegram- من ثانية واحدة إلى أسبوع إشارة- 5 ثوان إلى 1 أسبوع Snapchat- يحذف الرسائل تلقائيًا عندما يفتح المرسل والمتلقي الدردشة ويغادرانها أقرأ أقل التشفير من طرف إلى طرف: باستثناء Telegram ، يقدم الثلاثة تشفيرًا من طرف إلى طرف افتراضيًا WhatsApp- متوفر بشكل افتراضي Telegram- يجب على المستخدم أولاً تحديد "محادثة سرية" لتمكين التشفير من طرف إلى طرف إشارة- متوفرة بشكل افتراضي Snapchat- متوفر افتراضيًا متى يبدأ المؤقت: بالنسبة لمستخدمي WhatsApp ، يبدأ المؤقت في وقت واحد لكل من المرسل والمستقبل بغض النظر عن وقت عرض الرسالة WhatsApp- يبدأ في نفس الوقت للمرسل والمستقبل Telegram- بالنسبة إلى المرسل ، يبدأ المؤقت بمجرد إرسال الرسالة ، بينما يبدأ الوقت بالنسبة للمتلقي عندما يعرض / تعرض رسالة الإشارة - على غرار Telegram ، يبدأ المؤقت بمجرد إرسال الرسالة إلى المرسل. بالنسبة للمستلم ، يبدأ الوقت عند عرض الرسالة سناب شات- NA أقرأ أقل لقطات شاشة للرسالة المختفية: يقوم كل من Telegram و Snapchat بإعلام المستخدمين عندما يأخذ شخص ما لقطة شاشة WhatsApp- يمكن للمتلقي التقاط لقطات شاشة دون معرفة المرسل Telegram- يتم إخطار المرسل إذا أخذ المستلم لقطة شاشة لرسالة تختفي. ومع ذلك ، يمكن تجاوز هذا إشارة- لا توجد معلومات Snapchat- يخطر المستخدم تلقائيًا أقرأ أقل توفر الميزة: ستتوفر رسالة WhatsApp التي تختفي لمستخدمي KaiOS أيضًا WhatsApp- يتوفر قريبًا على Android و iOS و KaiOS والويب Telegram- متوفر على أجهزة Android و iOS المحمولة وكذلك أجهزة سطح المكتب Signal- متوفر على أجهزة Android و iOS المحمولة وكذلك أجهزة سطح المكتب Snapchat- متوفر على أجهزة Android و iOS المحمولة وكذلك أجهزة سطح المكتب الوسائط في رسالة تختفي: يحتوي تطبيق Signal على ميزة العرض مرة واحدة لحذف الوسائط المشتركة تلقائيًا بمجرد عرضها بواسطة المستلم WhatsApp- سيتم حذف الصور ومقاطع الفيديو المرسلة كرسائل مختفية في غضون 7 أيام. لكن يمكن حفظ الوسائط Telegram- تتضمن رسائل التدمير الذاتي أيضًا الصور ومقاطع الفيديو Signal- يحتوي على ميزة وسائط العرض مرة واحدة التي تزيل تلقائيًا صورة / فيديو من المحادثة بعد مشاهدتها Snapchat- يحذف الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا عندما يفتح كل من المرسل والمستقبل الدردشة ويغادرها أقرأ أقل تختفي الرسائل تلقائيًا أو يجب ضبط المؤقت WhatsApp- يجب ضبط المؤقت يدويًا Telegram- يجب ضبط المؤقت يدويًا الإشارة- يجب ضبط المؤقت يدويًا Snapchat- متوفر افتراضيًا التأثير على الرسائل القديمة WhatsApp- لا يؤثر Telegram- لا يؤثر إشارة- لا تؤثر سناب شات- NA اختفاء الرسائل في النسخ الاحتياطي: يتضمن WhatsApp اختفاء الرسائل في النسخ الاحتياطية WhatsApp- سيتم تضمين رسالة الاختفاء في النسخ الاحتياطية برقية- لا توجد معلومات إشارة- لا توجد معلومات Snapchat- لا توجد معلومات صور مدهشة.. AW2 تصمم منتجع خيم بدوي في صحراء العلا  صور مدهشة.. AW2 تصمم منتجع خيم بدوي في صحراء العلا  (6)


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :