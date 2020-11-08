طريقة الهلال الجديدة لإغراء عبدالله الحمدان بـ مغادرة الشباب

المواطن - محمد سمعه

لم يُخفِ نادي الهلال رغبته، في الفترة الماضية، بالتعاقد مع المهاجم عبدالله الحمدان، لاعب نادي الشباب؛ وذلك لتدعيم صفوفه الهجومية.

ما يثير قلق الإدارة الشبابية:

ورغم أن إدارة الشباب تعاقدت مع صفقات قوية مثل ضم الأرجنتيني إيفر بانيغا، لكن أزمة رحيل الحمدان أو لاعب آخر من الهيكل الأساسي للفريق الشباب أصبحت مصدر قلق لإدارة خالد البلطان.

وخلال الفترة الماضية، دخلت إدارة الهلال في مفاوضات سرية مع الحمدان للتعاقد معه وفقًا للتقارير الصحافية، وهو الأمر الذي أثار قلق الإدارة الشبابية، التي وعدت ببذل قصارى جهدها، للإبقاء على الحمدان.

عبدالله الحمدان رفض عرض الشباب:

وقدم الشباب عرضًا قيمته 5 ملايين ريال في الموسم الواحد للاعب عبدالله الحمدان لمدة 3 سنوات، لكن اللاعب رفضه في شهر أكتوبر الماضي، حيث قدم الهلال عرضًا أكبر، وهو ما تسبب في قلق إدارة خالد البلطان.

وترغب إدارة الشباب في تجديد عقد الحمدان، قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وذلك قبل دخوله الفترة الحرة مما يجعله يتفاوض مع أي نادٍ دون الرجوع للإدارة الشبابية.

وكان الشباب تعاقد مع اللاعب نواف العابد من صفوف فريق الهلال لمدة 3 مواسم.

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