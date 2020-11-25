طريقة جديدة من النصر للاستعداد لمباراة نهائي كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

قررت إدارة نادي النصر اتباع طريقة جديدة، وذلك استعدادًا لمواجهة الهلال في نهائي كأس الملك يوم السبت المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” أن تدريبات العالمي مغلقة حيث ستكون بعيدة عن وسائل الإعلام من أجل التركيز الشديد لمواجهة نادي الهلال.

حمدالله يُحفز نجوم العالمي:

وفي وقت سابق، حرص المغربي عبدالرزاق حمدالله على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد الخسارة ضد الهلال، وطالبهم باستعادة الثقة والفوز في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولفت حمدالله الأنظار بعد نهاية ديربي الرياض الأخير، حيث اجتمع بزملائه في ملعب الملك فهد الدولي بعد نهاية المباراة مباشرة، لرغبته في أن يجتمعوا مجددًا في المكان ذاته، يوم السبت المقبل، وهم متوجون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ماذا قال حمدالله لنجوم النصر ؟

ودعا حمدالله زملاءه دون وجود أي فرد من الأجهزة الفنية والإدارية، وقال لهم: “من هذا المكان سننسى هذه الخسارة من الهلال، وسنعود لهذه الدائرة وأمام الفريق نفسه أبطالًا السبت المقبل، لن نفكر في الخسارة بكل تفاصيلها وستكون دافعًا لنا لنكون الأبطال في ختام الأسبوع، لنجتهد في التدريبات جميعًا ومن يشارك سنكون جميعنا داعمين له”. وأضاف النجم المغربي وفقًا لمصادر “الاقتصادية”: “الجميع يثق بنا وسنكون لوحدنا، وسنكون أهلًا لهذه الثقة، نريد الانتصار من أجلنا ومن أجل عائلاتنا ومن أجل جماهير النصر، لابد أن نعمل من الآن لنفرح في الختام”.

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