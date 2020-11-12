طريقة عمل القهوة التركية

تعتبر القهوة التركية من أشهر أنواع القهوة ودائمًا يبحث الكثيرون عن ما هي طريقة عمل القهوة التركية حيث أنها تتميز بطعمها الجميل واللذيذ بجانب فوائدها المختلفة، لذا يعشقها الكثير من الأشخاص.

القهوة التركية

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح طريقة عمل القهوة التركية الأصلية حيث أنها تعد مزاج خاص للكثير من عشاق القهوة وتعتبر من أكثر المشروبات التي يعشقها الكثيرون حول العالم، ويوجد لها العديد من الفوائد المختلفة فهي تعمل على تحسين المزاج.

كما تساعد على تحسين مستوى الكوليسترول بالدم وتساعد على الوقاية من السرطان وغيرهم من الفوائد المختلفة التي تجعلها مفيدة جدًا لصحة الإنسان.

طريقة عمل القهوة التركية

المكونات

¾ كوب من الماء البارد. ½ ملعقة من السكر. 3 ملاعق من القهوة المطحونة والطازجة.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها وتوضع في وعاء القهوة، ثم نضع الوعاء على نار منخفضة للغاية.

ويجب ألا يتم تحريك المكونات، ثم نقوم بإزالة الوعاء عن النار بعد أن يمر ثلاث دقائق كي تتكون لدينا رغوة القهوة.

ثم نقوم بإزالة الرغوة ونقسمها في فنجانين، ثم نقوم بوضع الوعاء على النار لثواني معدودة.

ونقوم بعد ذلك بسكب القهوة في الفناجين بكل هدوء.

كما يجب أن تكون القهوة قريبة من جوانب الفناجين حتى يتم المحافظة على الرغوة الموجودة وتستقر حبات القهوة بالقاع، ثم يتم تقديمها بشكل مباشر.

طريقة عمل القهوة التركية الأصلية

المكونات

كوب واحد من الماء البارد. ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البن المطحون. ⅛ ملعقة من الهيل المطحون للسكر.

طريقة التحضير

نقوم بوضع السكر والماء في وعاء القهوة ويوضع الوعاء على النار ويترك حتى يغلي.

ثم نقوم برفع وعاء القهوة من على النار ونقوم بإضافة الهيل والقهوة له، ثم نقوم بإعادته على النار مرة أخرى حتى يغلى.

ونقوم بإزالته عندما تتكون لدينا رغوة للقهوة ونعيدها مرة أخرى على النار وإزالتها لو وجد رغوة ثانيًا.

ثم نقوم بسكب القهوة في الفناجين ونتركها لدقائق معدودة تتمركز القهوة بالقاع ويتم تقديمها بعد ذلك.

طريقة عمل القهوة بالكريمة

المكونات

100 جرام من السكر المحبب. 30 ملليلتر من القهوة الاسبريسو. 150 ملليلتر من قهوة الاسبريسو. 100 ملليتر من الحليب كامل الدسم. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من دقيق الذرة. 100 ملليلتر من الكريمة المزدوجة. 80 جرام من السكر. 3 صفار بيض.

طريقة التحضير

نقوم أولاً بتحضير شراب القهوة ونقوم بوضع الماء والسكر في وعاء القهوة ونضع الوعاء على نار منخفضة حتى يغلي.

ثم نقوم بإضافة كمية من الاسبريسو ونترك القهوة جانبًا لكي تبرد وذلك لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بإدخالها إلى الثلاجة بعد ذلك ونقوم بتحضير كريمة القهوة عن طريق وضع الحليب والقهوة في غلاية تكون متوسطة الحجم.

ثم يتم وضعها على النار لكي تسخن، ثم نقوم بخفق صفار البيض والسكر مع بعضهم ونقوم بإضافة دقيق الذرة مع تحريك الخليط حتى يصبح رقيقًا.

ثم نقوم بسكب خليط القهوة الساخن فوق خليط البيض ونقوم بتحريكه بطريقة جيدة.

ثم نقوم بوضعهم على نار متوسطة الحرارة مع خلطهم بطريقة جيدة لكي يظهر كمية قليلة من الفقاعات فوق الوجه و يكون الخليط سميك.

ثم نقوم بإزالة خليط الكريمة من على النار وتترك في حرارة الغرفة لكي تبرد قبل أن نقوم بإدخالها إلى الثلاجة.

ثم نقوم بخفق الكريمة، ونقوم بإضافة كريمة القهوة المثلجة التي قد تم خلطها من قبل للكريمة المزدوجة.

ثم يتم خلطهم مع بعضهم، ونقوم بإضافة ملعقة من الكريمة وتوضع في أكواب التقديم مع ملعقة من شراب القهوة.

ثم نقوم بوضع الأكواب في الثلاجة لوقت تقديمها، ويتم تزيينه بالكريمة.

طريقة عمل القهوة التركية اللاتيه

المكونات

¼ إلى ⅓ كوب من القهوة. 8 حبوب من الهيل الأخضر ½ كوب من الحليب. سكر.

طريقة التحضير

نقوم بطحن حبوب الهيل والقهوة مع بعضهم حتى تصبح ناعمة، ثم يتم إضافة السكر والحليب الدافئ لهم في حالة الرغبة في عمل لاتيه ساخن.

ثم نقوم بإضافة مكعبات من الثلج إلى الخليط في حالة الرغبة في عمل لاتيه مثلج.

ثم نقوم بتزيينها بعد ذلك بكمية من القهوة المطحونة ورشها على وجه القهوة.

طريقة عمل القهوة بالحليب

المكونات

¼ كوب من الحليب البارد. ½ ملعقة كبيرة الحجم من القهوة التركية. خمس ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

طريقة التحضير

يتم وضع كل المكونات مع بعضها في وعاء القهوة، ثم يتم وضعهم على النار التي تكون متوسطة الحرارة.

ونقوم بتحريك القهوة حتى يتم إذابة السكر تمامًا وتركتها على النار كي تتكون لدينا فقاعات.

ثم نقوم بإزالتها ثم نقوم بإرجاعها مرة أخري على النار وتترك لمدة 30 ثانية تقريبًا، ثم يتم تقديمها وهي ساخنة.

ما هي فوائد القهوة التركية الأصلية

بعد أن قام موقعنا بتوضيح ما هي طريقة عمل القهوة التركية فلابد أيضًا أن يقوم بتوضيح ما هي فوائد القهوة التركية الأصلية حيث توجد الكثير من الفوائد لها.

فهي تساعد على تزويد الرياضيين بالطاقة وذلك عن طريق زيادة مستوى التمثيل الغذائي لديهم.

كما تعمل على زيادة القدرة على التحمل.

تساعد على التحسين من التركيز.

تعمل على التقليل من الآلام.

تساعد على زيادة حرق الدهون وذلك عن طريق تسريع عمليات الأيض وحرق الدهون الموجودة في الجسم.

كما ينصح بأن يتم تناول القهوة باعتدال.

تحتوي القهوة على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة جدًا مثل الكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم والحديد وغيرهم من العناصر الأخرى.

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