طريقه صنع الخبز في المنزل

الخبز لا غنى عنه في الوجبات اليومية لذلك تبحث السيدات عن طريقه صنع الخبز في المنزل من أجل التوفير بدلاً من شرائه بالخارج ومن أجل تقديم غذاء مضمون وسليم وليس به أي شك تجاه تلوثه.

طريقة تحضير الخبز العربي

وضح موقع المواطن طريقه صنع الخبز في المنزل وخاصة الخبز العربي من أجل من يستفسر عن خطوات تحضيره:

المكونات

دقيق. خميرة. سكر. ملح. ماء.

التحضير

في إناء عميق يتم وضع كيلو دقيق أبيض منخول وملعقتان من الخميرة الفورية وملعقة كبيرة من السكر ونصف ملعقة من الملح لتوازن الطعم.

ثم نقلب المكونات الجافة حتى تمتزج وبشكل تدرجي يتم وضع المء مع التقليب لحين الحصول على عجين لين ومتجانس ولا يلتصق بالإناء.

نقوم بتغليف الإناء وتركه لمدة مائة وعشرون دقيقة حتى تتفاعل الخميرة ويختمر العجين ويزيد حجمه.

ثم نحضر العجين المختمر ونبدأ في تقسيمه إلى كرات متوسطة المقاس.

ننثر الدقيق على كل كرة وتترك حتى ترتاح لمدة خمس أو عشر دقائق.

ثم نحضر الكرة الأولى من العجين ثم ننثر تحتها على المنضدة القليل من الدقيق ثم نضع كرة العجين ونبدأ في فردها باليد ثم النشابة الخشبية حتى نحصل على شكل مستدير أو بيضاوي رقيق من العجين.

ثم نحضر صينية وننقل بها جميع كميات العجين المفرود ثم نشغل الفرن ونضع الصينية في مستوى متوسط على شبكة الفرن ويترك لمدة خمس دقائق حتى ينضج.

لابد من تسخين الفرن على درجة حرارة مائتي بشكل مسبق قبل وضع العجين لضمان نضج الخبز بشكل جيد وسليم.

طريقة تحضير الخبز التركي

الخبز التركي يحبه الجميع ويقدم بجانب الكثير من الأطعمة لذلك تبحث السيدات عن طريقه صنع الخبز في المنزل على الطريقة التركية:

المكونات

دقيق. سكر. خميرة. ماء. ملح. زيت زيتون. بيض. حبة البركة. حليب. قهوة.

التحضير

نبدأ بالخميرة يتم وضع ملعقة من الخميرة الفورية في كوب به ماء دافئ وسكر ودقيق ثم يقلبون جميعًا وتعطى فوهة الكوب بطبقة من الغلاف البلاستيكي المطاطي وتترك لمدة ربع ساعة لتكون رغوة.

نحضر إناء العجان ونضع به الدقيق وزيت الزيتون ويتم مزج المكونين حتى يتجانسواثم ننزل بكوب الخميرة المتفاعلة وبياض بيضة واحدة مع استمارا المزج.

ثم بشكل تدريجي يتم وضع الماء الدافيء ونستمر في المزج ثم نضع الملح بشكل مناسب مع كمية العجين ويبقى العجان يعمل بنفس سرعته لمدة عشر دقائق ولحين الحصول على عجين متماسج ولين.

يتم وضع العجين ف يطبق عميق ويغلق بالنايلون ثم يترك حتى يختمر ويزداد حجمه.

يتم تجزأة العجين عقب تخمرة إلى كرات متساوية الحجم والشكل ثم نقوم بعمل ثقوب بالسكين في الكرات ثم تغطى مرة اخرى وتترك لاستكمال التخمير.

ثم يتم تشكيلها على شكل بيضوي ويتم تقليب صفار البيضة السابقة التي أخذ بياضها ويتم تقليبه حتى يسيل ونبدأ في وضع طبقة منه على وجه كل شكل بيضوي وننثر عليه حبة البركة.

لابد من تحضير الفرن بشكل مسبق وضبطه على درجة حرارة مائتي درجة مئوية ثم بعد تسخينه يتم وضع صينية الخبز على الشبكة في المستوى المتوسط للفرن وتترك حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي أو الأحمر.

ثم نخرج الصينية ونبدأ في رص الخبز على شبكة ثم تغلف بقطعة قماش حتى نستمتع بليونتها بقدر الإمكان.

طريقة تحضير خبز الصاج

خبز الصاج عندما يصنع في المنزل بطريقة محترفة فإنه يصبح لذيذ لذلك لابد من التعرف على طريقه صنع الخبز في المنزل:

المكونات

دقيق. ماء. خميرة. سكر. ملح. ماء دافئ.

التحضير

يتم وضع ملعقة ونصف من الخميرة الفورية في كوب به ماء دافئ وسكر ثم نقلب جيدًا وترك حتى يفور ويكون رغوة.

نحضر إناء ونضع به الدقيق والخميرة المتفاعلة والقليل من الماء والسكر مع التقليب حتى يمتزج المكونات ونستمر في العجن لمدة خمس دقائق لحين تجانس المكونات والحصول على عجينة لينة.

يتم تقطيع العجين وجعلها كرات متساوية ثم تغلف بقطعة قماش أو ورق نايلون وتوضع في مكان دافئ حتى تختمر.

بعد تمام التخمر يتم تقسيم العجين إلى قطع باستخدام اليد وجعلها في شكل كرات وينثر عليها دقيق وعلى المنضدة ويتم فردها حتى تصبح مسطحة وسمكها بسيط.

يتم إحضار صينية أو مقلاة يوضع بها طبقة رقيقة من الزيت ثم توضع أرغفة الخبز ويترفع على النار او توضع في الفرن مع التقليب على الوجهين ثم تخرج وتقدم وهي ساخنه.

طريقة عمل الخبز الفينو في المنزل

يفضل استخدام الخبز الفينو في صناعة الساندويتشات لذلك تبحث الأمهات عن طريقه صنع الخبز في المنزل وخاصة الفينو:

المكونات

دقيق. ملح. خميرة. حليب بودر. بيضة. زبدة. ماء دافئ. سكر.

التحضير

نحضر كوب به ماء دافئ يتم تقليب لمدة خمس دقائق وتترك حتى تتفاعل وتكون فوران.

ثم يتم وضع الدقيق المنخول والحليب السائل وتقليبهم باستخدام المضرب اليدوي وننثر الملح ونضع بيضة كاملة وماء وكوب الخميرة المتفاعلة ونستمر في المزج.

ثم نزيد المزيج بأصابع الزبدة ونستمر في العجن ويوضع المزيج في العجان الكهربائي ويضبط على ثمان دقائق عجن حتى تتماسك العجينة.

ثم يتم تغطية العجين ووضع في مكان ذات درجة حرارة عالية يفضل بجانب فرن ساخن لمدة ثلاثين دقيقة حتى تختمر العجينة وهذه من اهم خطوات طريقه صنع الخبز في المنزل .

. يتم تقسيم العجين إلى كرات وتركه مرة اخرى لتخمر ثم نحضر كرة تلو الأخرى وننثر عليها الدقيق ونقوم بفردها بشرط جعله يشبة الشكل البيضاوي ثم يتم طيها وغلق فتحات الاسطوانة.

يتم وضع طبقة رقيقة من الزيت ثم نرص العجين بها ووضع طبقة من البيض على وجه كل رغيف ونثر السمسم بشرط وجود مسافة بين كل رغيف والأخر.

ثم يتم إدخلها للفرن المجهز بشكل مسبق على درجة حرارة مائتي درجة مئوية.

نترك الصينية بالفرن لمدة ربع ساعة حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي وبعد خروجه يتم نثر رذاذ الماء عليه حتى لا يجف حتى لو ترك بدون غطاء.

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