المرور يبدأ اليوم تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق

المواطن - الرياض

يبدأ المرور اليوم الأربعاء تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق المحددة؛ وذلك كمرحلة أولى في كل من الرياض والدمام وجدة.

كما حدد المرور السعودي لقائد المركبة، آلية الانتقال من مسار إلى آخر على النحو التالي:

– قبل الانتقال من مسار إلى آخر يجب التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض النفس أو الغير من مرتادي الطريق للخطر.

– التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.

– إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية الحركة بوقت كافٍ.

– عدم وجود إشارات تمنع الانتقال إلى المسار المراد الانتقال إليه.

وشدد المرور على أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، حيث إن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعتبر مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية من 300 ريال إلى 500 ريال.

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