عبدالإله العمري: النصر لم يتأثر بـ بيان القادسية وهكذا فزنا

المواطن - محمد سمعه

أكد عبدالإله العمري، لاعب نادي النصر، أن فريقه لم يتأثر بالبيان الذي أصدره نادي القادسية عن الحكم السعودي، وذلك قبل مواجهة الفريقين اليوم السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عبدالإله العمري – لاعب #النصر:

النقص يولّد القوة والنصر ليس 11 لاعب فقط.. ومن الصعب أن أكون مثل "عبدالرزاق حمدالله".#النصر_القادسية pic.twitter.com/vHbV4d9Kok — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 7, 2020

وتحدث العمري لـ القناة الرياضية السعودية قائلًا: “الحمد لله على الفوز، والله يشفي زملاءنا اللاعبين، العالمي لم يتأثر بـ بيان القادسية ولم يضع علينا أي ضغوط، نحن ركزنا للفوز فقط”.

وأضاف العمري: “نحن قمنا بتنفيذ تعليمات المدرب، ولهذا فزنا، والقادم سيكون أجمل لكل جمهور العالمي”.

وتابع العمري: “العالمي ليس 11 لاعبًا فقط، ومن الصعب أن أكون مثل حمدالله”.

وفي وقت سابق، أعرب صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، عن سعادته وذلك بعد فوز العالمي على القادسية قبل قليل، بثنائية نظيفة في الجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعليق رئيس النصر بعد الفوز:

وغرد السويكت عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الحمد لله والشكر لله، طريق الألف ميل يبدأ بخطوة ومتفائلون بإذن الله”.

وكان الفريق الكروي الأول بـ النصر، تمكن من تحقيق أول فوز بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، بالفوز على نادي القادسية بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وبدأ الشوط الأول بين الفريقين بأداء هادئ، حيث لم ينجح أيٌّ منهما في إحراز الهدف الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، كشر العالمي عن أنيابه الهجومية، حيث سجل اللاعب عبدالإله العمري الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السابعة والأربعين عبر ضربة رأسية متقنة.

وواصل العالمي ضغطه، بكل قوة وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني مستغلًّا تراجع القادسية.

وعند حلول الدقيقة الخامسة والستين، تمكن اللاعب فراس البريكان من إضافة الهدف الثاني لأصفر العاصمة ليقترب العالمي من تحقيق أول 3 نقاط له في الدوري.

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