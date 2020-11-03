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عبدالله الدخيل رئيسًا تنفيذيًا لنادي النصر
بعد قبول استقالة ناصر الجميد

عبدالله الدخيل رئيسًا تنفيذيًا لنادي النصر

2020/11/03
الساعة 4:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عبدالله الدخيل رئيسًا تنفيذيًا لنادي النصر عبدالله الدخيل
المواطن - مروة نبيل
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1 عبدالله الدخيل رئيسًا تنفيذيًا
1.1 النصر في دوري محمد بن سلمان

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر صفوان السويكت، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين الدكتور عبدالله الدخيل رئيسًا تنفيذيًا للنادي.

عبدالله الدخيل رئيسًا تنفيذيًا

وجاء قرار تعيين عبدالله الدخيل بعد قبول إدارة السويكت للاستقالة التي تقدم بها الرئيس التنفيذي ناصر الجميد، بناءً على طلبه نظرًا لظروفه الشخصية مع استمراره كعضو في مجلس الإدارة، مثمنًا له الجهود المتميزة التي بذلها طوال فترة عمله.

وسبق أن عمل الدخيل في نادي النصر، في عهد إدارة الأمير فيصل بن تركي، كعضو في المجلس عام 2017، وكان قريبًا من تولي منصب الأمين العام خلفًا لسلمان القريني الذي أُعفي من منصبه.

وفي السياق ذاته، قال الجميد عبر حسابه على “تويتر”: “أكثر من عام مضى تشرفت فيه بخدمة نادي النصر كرئيس تنفيذي، أسأل الله التوفيق والإعانة لأخي عبدالله الدخيل الرئيس التنفيذي، وسأبقى عضوًا مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة في خدمة هذا الكيان العظيم”.

 

عبدالله الدخيل في النصر
عبدالله الدخيل

النصر في دوري محمد بن سلمان

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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