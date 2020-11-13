عشبة العاقول لعلاج الكبد

قد تكون هذه هي المرة الأولى التي تعلم فيها بوجود عشبة العاقول لعلاج الكبد، ولكن الكثير يعرفونها، ويهتمون بها، بل ويبحثون عنها أيضًا في كل الأماكن للحصول على فوائدها العلاجية .

عشبة العاقول

هي أحد النباتات العشبية المعمرة، وتندرج تحت فصيلة الأعشاب الشوكية وتتميز بخضرتها الدائمة بالإضافة إلى وجود أزهارٍ ذات لون قرمزي تخرج من وسط الأشواك، ويصل ارتفاعها إلى 60 سم تقريبًا، وتنتشر هذه العشبة أكثر خلال فصلي الربيع والصيف.

أما ثمارها فهي قرنية ذات لونٍ داكن، ملمسها ومظهرها اسفنجي.

ويطلق على هذه العشبة اسم شدق الجمل، أو شوك الجمل لكثرة الأشواك بها ، كما تسمى شوكة النصارى، وتسمى أيضًا الخرشوف الجبلي، وهي واسعة الانتشار في الوطن العربي، وخاصةً المملكة العربية السعودية، وتوجد أحيانًا في تركيا وقبرص واليونان، وكثيرًا ما يتم استخدامها كواحدة من أهم مكونات أعلاف المواشي.

وقد شاع استخدامها قديمًا في الطب الشعبي كنبتة طبية ضرورية لتعزيز صحة الإنسان والمحافظة عليها بشكلٍ كبير.

المزيد من المعلومات عن عشبة العاقول

تسمى في اللغة الإنجليزية “Echinops spinosissimus” وتوصف بأنها إحدى النباتات العشبية المعمرة، وعادةً يتفرع من كل نبتة عدة سيقان، يتراوح طول كل منها بين 50و100 سم. الموطن الأصلي عشبة العاقول : تنبت هذه العشبة في دول حوض البحر المتوسط مثل بلاد الشام، وإيطاليا، وشمال أفريقيا من المغرب حتى مصر، ومن الجدير بالذكر أن عشبة العاقول تحتاج لكي تنمو على الوجه الأمثل إلى زراعتها في الحقول، والسهول والأماكن والمنحدرات الصخرية، وكذلك الكثبان الساحلية الكلسية، وأيضًا الأودية الرملية، وحتى فوق الصخور المغطاة بالحصى، ولكن الأفضل زراعة عشبة العاقول في بيئة صحراوية فلديها القدرة على تحمل انخفاض المعدل السنوي للأمطار المتدني، ويمكن أيضًا زراعتها في أجواء مشمسة بشرط أن تكون التربة لها تصريف جيد، سواءً كانت متوسطة أو حتى منخفضة الخصوبة، كما تعد عشبة العاقول من النباتات التي لديها القدرة على تحمل الجفاف فهي تنمو في التربة الجافة والحارة.

القيمة الغذائية عشبة العاقول

تحتوي عشبة العاقول على عدة عناصر غذائية هامة مثل : فيتامين C، فيتامين A، فيتامين B، بالإضافة إلى بعض الزيوت الطيارة، وكذلك بعض المواد العفصية، إلى جانب مواد صابونية،وكذلك مواد أخرى كربوهيدراتية، وفلافونيدات، وسكر مختزل، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن عشبة العاقول مثلها الأعشاب الأخرى يجب استشارة الطبيب أولًا قبل البدء في تناولها، ولا سيما إذا كان من يتناولها يعاني من مشكلات مرضية معينة، وذلك لتلافي أية آثار جانبية قد تسببها له هذه العشبة.

فوائد عشبة العاقول

تقدم هذه العشبة العديد من الفوائد للصحة العامة، بالإضافة إلى استخدام عشبة العاقول لعلاج الكبد والعديد من المشكلات الصحية والأمراض الأخرى، ومن خلال موقع المواطن نوضح فوائدها وهي ما يلي:

تعمل عشبة العاقول كفاتح ممتاز للشهية لمن يرغب في زيادة الوزن.

تقوم عشبة العاقول بتخفيف آلام المعدة وعلاج عسر الهضم.

تساعد عشبة العاقول على علاج الأنيميا، ووقاية الجسم من الإصابة بفقر الدم.

تساهم هذه العشبة في تقليل معدل الكوليسترول.

تساعد عشبة العاقول على تقليل معدلات الدهون الثلاثية في الدم.

تساهم في ضبط وموازنة مستوى سكر الدم، ولذلك فهي مفيدة في تقليل سكر الدم وتقليل مقاومة الأنسولين.

تساعد عشبة العاقول على إنضاج الجريبات عند السيدات اللاتي يخضعن لإجراء عمليات الحقن المجهري أو التلقيح الصناعي.

تعمل عشبة العاقول على تخفيف حدة الأعراض المصاحبة لسن اليأس.

تساعد على علاج اضطرابات والتهابات الجهاز الهضمي، حيث تخفف من الشعور بالغثيان والقيء.

تخفف من حدة أعراض الحساسية لدى المصابين بها وخاصةً الحساسية الموسمية.

تفيد في علاج الوسواس القهري.

تخفف من مضاعفات وشدة الأعراض المصاحبة لمرض الزهايمر وكذلك التصلب اللويحي.

تساعد على علاج تضخم البروستاتا.

تفيد في علاج حب الشباب وكذلك التخلص من الالتهابات الجلدية.

تساعد على حرق الدهون، لذلك فهي فعالة في خسارة الوزن الزائد .

تساعد على علاج الال المختلفة نظرًا لكونها غنية بمضادات الالتهابات.

عشبة العاقول مدرة للبول، لذلك فهي مفيدة للألياف العضلية، كما تساهم في تقوية الدورة الدموية.

تساعد على علاج المشاكل المتعلقة بالطمث، وخاصةً النزيف الرحمي وعسر الطمث.

تعمل على علاج مشاكل الدوالي، والبواسير والتشنجات.

عشبة العاقول لعلاج الكبد

تعد شوك الجمل أو عشبة العاقول أحد أهم عناصر الطب الشعبي القديم، فهي من الأعشاب الطبية التي استخدمت قديمًا في الحضارات المختلفة، وقد كثر استخدامها واشتهرت في علاج مختلف أمراض الكبد، ويمكن إيجاز فوائد واستخدامات عشبة العاقول لعلاج الكبد فيما يلي:

علاج الأمراض المختلفة التي قد يعاني منها الكبد، مثل: أمراض والتهابات الكبد المزمنة، وكذلك أمراض الكبد الدهني غير الكحولي، بالإضافة إلى التخلص من تلف الكبد الذي يحدث بسبب إدمان الكحوليات، والتعرض لمواد كيميائية، أو التعرض في السابق للعلاج الكيميائي، أيضًا تساعد عشبة العاقول في علاج تليف الكبد الذي ينتج عن الإصابة بتسمم فطر “أمانيتا” .

تساهم عشبة العاقول في حماية الكبد من التعرض لخطر الإصابة بالتسمم الكبدي الذي يحدث بسبب التعرض الكيماويات المختلفة، أو بسبب تناول الأنواع السامة من الفطر.

تقوم عشبة العاقول بوقاية الكبد من الإصابة بالتسمم الكبدي الذي يحدث كعرض جانبي لتعاطي دواء” السيسبلاتين” .

الآثار الجانبية لاستخدام عشبة العاقول لعلاج الكبد

يحدث أحيانًا أن ينتج عن تناول عشبة العاقول ظهور بعض ردود الأفعالٍ التحسسية والتي قد تكون شديدة في بعض الحالات، خاصةً عند الأشخاص المصابين ببعض أنواع الحساسية من بعض النباتات الأخرى ولا سيما النباتات التي تنتمي للعائلة النجمية، ومنها نبات الأقحوان.

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