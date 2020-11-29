عمر السومة: شرف لي أن أكون هداف أفضل دوري آسيوي

المواطن - مروة نبيل

أعرب مهاجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة، عن سعادته بمعادلة رقم نجم الشباب والهلال السابق، ناصر الشمراني كأكثر اللاعبين تهديفًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

عمر السومة الهداف التاريخي:

ونجح السومة في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 28، بعد مراوغة لاعبي الدفاع، وسدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء لتهز شباك الفيصلي، ليقود الأهلي للتقدم بهدف دون رد في الشوط الأول، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع عمر السومة رصيده إلى 126 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، ليحتل صدارة قائمة هدافي البطولة على مدار تاريخها، بالتساوي مع ناصر الشمراني، ويحتاج إلى هدف واحد فقط من الانفراد بالصدارة.

السومة: هدفي في الاتحاد الأفضل:

وقال السومة: “الحمد لله على الفوز المهم الليلة، وشرف كبير لي أن أكون الهداف التاريخي لأفضل دوري في القارة الآسيوية ومن أفضل وأقوى دوريات العالم، وفخور بنفسي وكل من ساعدني ووقف بجانبي للوصول لذلك كعائلتي وأصدقائي وجماهير الأهلي”.

وأضاف عمر السومة: “طموحي الوصول إلى أبعد مدى فيما يخص الأرقام في الدوري السعودي، الهدف الذي سجلته بمقصية بمرمى الاتحاد بالديربي هو الأفضل بمسيرتي والأقرب لقلبي، من جميع الأهداف التي سجلتها بالدوري السعودي”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “أجمل لحظاتي مع الأهلي لحظة حسم الدوري أمام الهلال، فكانت لحظة رائعة وسعيدة ومن المستحيل أن ينساها جميع الأهلاويين، وما كان ينقصني الليلة حضور جمهور الأهلي معي في تلك اللحظة”.

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