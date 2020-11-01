غدًا إجراء قرعة كأس الملك بمشاركة 16 ناديًا

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الاثنين قرعة كأس الملك عن موسم 2020/2021 وذلك بمشاركة 16 ناديًا من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قرعة كأس الملك مقتصرة على أندية دوري المحترفين فقط

ومن المقرر أن تجرى القرعة بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “16 ناديًا” وهي “الاتفاق، الأهلي، الرائد، الفتح، الفيصلي، الشباب، الهلال، التعاون، القادسية، الوحدة، الاتحاد، أبها، ضمك، النصر، الباطن، والعين”.

ويأتي إقامة قرعة كأس الملك في مقر نادي الخطوط السعودية تقديرًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم للشراكة المتميزة مع الناقل الوطني الخطوط السعودية.

وسبق أن أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قصر المشاركة في بطولة الكأس للموسم الرياضي 2020/ 2021 على فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستبدأ البطولة من دور الـ16.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020/ 2021 وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية مما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية.

تفكير بدخول 40% من الجماهير لحضور نهائي كأس الملك

وكشف الإعلامي أحمد العجلان تطورات جديدة عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث قال عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل: “علمت (الجزيرة) أن المسؤولين في وزارة الرياضة واتحاد الكرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية يدرسون فكرة السماح بدخول الجماهير بنسبة تصل إلى 40% لـ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر”.

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