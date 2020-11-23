غوميز يهز شباك النصر

المواطن - مروة نبيل

نجح مهاجم فريق الهلال، الفرنسي بافيتيمي غوميز، في تسجيل الهدف الأول في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع بداية أحداث الشوط الثاني.

د60’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@Alhilal_FC⁩ يفتتح التسجيل عن طريق بافيتيمبي غوميز .#الهلال_النصر pic.twitter.com/VfyBRDqsBM — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 23, 2020

غوميز يتقدم:

وبدأ الشوط الثاني من ديربي الرياض بشكل سريع، حيث تمكن الفرنسي غوميز من تسجيل الهدف الأول في شباك النصر من ركلة جزاء، ليمنح الهلال التقدم عند الدقيقة 60.

وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل سريعًا في شباك الهلال، إلا أن حكم الديربي ألغاه بداعي التسلل، وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو الـVAR.

السلبية تحسم الشوط الأول:

ويُقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل السلبي، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وقبل ديربي الرياض اليوم، يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 10 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يملك النصر 3 نقاط فقط من الفوز على القادسية في الجولة الماضية.

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