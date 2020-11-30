فاوتشي يحذر من كارثة بشأن كورونا

المواطن - متابعة

حذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أمس الأحد، من أن على الأمريكيين الاستعداد لطفرة كبيرة في انتشار فيروس كورونا المستجد مع عودة ملايين المسافرين إلى ديارهم بعد عطلة عيد الشكر.

وقال فاوتشي لبرنامج “حالة الاتحاد” على قناة “سي إن إن”: “من شبه المؤكد أنه سيكون هناك ارتفاع في عدد الإصابات بسبب الأمور المتعلقة بالسفر”.

وأضاف: “قد نشهد طفرة كبيرة” خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، وتابع: “لا نريد تخويف الناس لكن هذا هو الواقع”.

وأشار فاوتشي إلى اتجاه ينذر بالسوء، مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ومزيد من حركة السفر في نهاية العام.

وسجلت الولايات المتحدة 266 ألف وفاة من جراء الفيروس، وهي البلد الأكثر تضررًا في العالم، ومع طقس أكثر برودة تقترب أرقام الوفيات اليومية من أسوأ مستوياتها في إبريل.

جاءت تصريحات فاوتشي فيما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن الشحنات الأولى من لقاح فايزر ضد كوفيد-19، أحد أول اللقاحات التي قيل إنها تتصف بفعالية عالية إلى جانب لقاح موديرنا، وصلت إلى الولايات المتحدة من مختبر فايزر في بلجيكا.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” ووسائل إعلام أخرى بأن شركة فايزر كانت تستخدم رحلات تشارتر لتجهيز اللقاح مسبقًا للتوزيع السريع بمجرد حصوله على الموافقة في الولايات المتحدة وهو أمر متوقع قبل 10 ديسمبر.

وشكل لقاحا فايزر وموديرنا، اللذان قيل إنهما آمنان وربما فعالان بنسبة تصل إلى 95 بالمائة، بصيص أمل بعد شهور من الأخبار الكئيبة.

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