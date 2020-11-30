فحص كورونا للاعبي الاتحاد والشباب

المواطن - مروة نبيل

أجرى لاعبو الاتحاد والشباب، اليوم الاثنين، المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، قبل مباراة الفريقين المرتقبة.

فحوصات للاعبي الاتحاد والشباب:

وأشار حسابا الاتحاد والشباب على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الطواقم الإدارية والفنية ولاعبي الفريقين أجروا فحص فيروس كورونا، تمهيدًا لمباراتهما المقرر إقامتها، مساء بعد غد الأربعاء.

ويستضيف إستاد الأمير خالد بن سلطان في الرياض مباراة الاتحاد والشباب ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي تأجلت لأكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراته المقبلة، حيث يتصدر الترتيب برصيد 14 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهتين.

على الجانب الآخر، تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مؤخرًا واستعاد نغمة الانتصارات، ليتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط من الفوز مرتين والتعادل 3 مرات وخسارة لقاء.

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