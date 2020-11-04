فحص كورونا للاعبي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، قبل مباراته المقبلة ضد التعاون.

الاتحاد يفحص لاعبيه

وكان النادي قد أعلن بالأمس عن إجراء الفحوصات الطبية الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يخوض التدريبات اليومية، تطبيقًا للبروتوكولات الصحية.

ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء إجراء اللاعبين المسحات الطبية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد قبل مواجهة التعاون.

العميد في دوري محمد بن سلمان

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالعميد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بالخسارة ضد الاتفاق، قبل أن يتعادل مع الفتح، ونجح في حسم ديربي جدة أمام الأهلي لصالحه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر