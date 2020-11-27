فهد المولد يصدم الاتحاد قبل مواجهة الشباب

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، صدمة حول مشاركة اللاعب فهد المولد ضد نادي الشباب في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية ” كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

ولن يلحق المولد بمواجهة الشباب في لقاء الذهاب المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأمير خالد بن سلطان معقل الشباب وفقًا لـ صحيفة “عكاظ” بسبب الإصابة.

فهد المولد يُعاني من تمزق بالعضلة الخلفية

وتعرض فهد المولد لإصابة قوية مطلع الشهر الجاري خلال مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأثبتت التقارير معاناته من تمزق في العضلة الخلفية وحاجته لعلاج لمدة 3 أسابيع.

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواجهة نظيره القادسية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يحتل المركز العاشر

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في 3 مواجهات، والخسارة في لقاء.

وكان الناقد الرياضي جمال عارف، انتقد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد قبل مواجهة القادسية ووصفه بالمدرب “الخواف” حيث قال بأنه مدرب لا يقرأ المنافسين بشكل جيد.

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