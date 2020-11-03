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فهد المولد يغيب 3 أسابيع عن الاتحاد
بعد تعرضه للإصابة أمام الأهلي

فهد المولد يغيب 3 أسابيع عن الاتحاد

2020/11/03
الساعة 11:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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فهد المولد يغيب 3 أسابيع عن الاتحاد المولد
المواطن - مروة نبيل
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1 إصابة فهد المولد:
1.1 الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

كشف نادي الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الفحوصات التي خضع لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، فهد المولد وفترة غيابه عن الملاعب.

إصابة فهد المولد:

وتعرض فهد المولد لإصابة قوية خلال مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد، وأكدت تقارير معاناته من تمزق في العضلة الخلفية.

وأشار نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفحوصات التي أجراها فهد المولد اليوم على موضع إصابته، أظهرت حاجته إلى فترة علاج وتأهيل تمتد إلى 3 أسابيع.

وكان المولد، صاحب الـ26 عامًا، قد أعرب عن استيائه من شائعات هروبه من فحص لجنة المنشطات في مباراة الاتحاد ضد الأهلي الماضية، بادعائه الإصابة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فهد المولد
المولد مع الاتحاد

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بالخسارة ضد الاتفاق، قبل أن يتعادل مع الفتح، ونجح في حسم ديربي جدة أمام الأهلي لصالحه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فهد المولد
المولد

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