فوائد الزنجبيل المطحون مع الليمون

اغلبنا يغفل أهمية وفوائد الزنجبيل المطحون مع الليمون وهذا ما يجعل الكثير يسأل وبحث عن فوائد الزنجبيل والليمون سوياً من اجل تطبيقهم والاستفادة من العناصر الغذائية الهامة التي توجد بهم.

نبذة عن الزنجبيل والليمون

طبقًا لتقرير موقع المواطن الذي وضح فيه أن الزنجبيل أحد البهارات التي تزرع وتستخدم في الهند وجاميكا وإندونيسا وأستراليا وهو ينتمي إلى فصائل الهيل والكركم، كما يمكن استخدامه بشكل طازج أو مجفف أو عصائر بجانب إضافته للأطعمة كما يستخرج منه زيوت ويصنع في شكل كبسولات دوائية.

الليمون هو ثمار حمضي تنمو وسط أوراق مسننة ولونها أخضر ويتميز شجره بأنه يصل طوله إلى ستة متر أو أكثر يتم زراعة الليمون في دول البحر الأبيض المتوسط والتي تتميز بمناخ مداري أو شبة مداري.

فوائد الزنجبيل

من المعروف أن الزنجبيل غنيبمضادات الأكسدة لذلك من يعتاد على تناوله هو يحمي نفسه من الإصابة بأمراض السرطانات.

من يعاني من احمرار في البشرة أو التهاب بفعل تعرضه لأشعة الشمس الضارة فعليه بتطبيق قناع يحتوي على الزنجبيل من أجل الحد من أعراض التهيج وتخفيف الإحمرار.

أكثر الفئات شعور بتكرار حالة الغثيان هم الشيدات الحوامل والتي يجب عليها تناول الزنجبيل لأنه يقلل من أعراض حدوث الغثيان الصباحي الذي يأتي في أول ثلثي من الحمل.

الزنجبيل له قدرة خاصة على تقوية جهاز المناعة بفضل وجود مضادات الألتهاب التي تقوي الجهاز ضد الميكروبات والفطريات مما يساعد على التخلص منها في أسرع وقت.

ما هي فوائد الليمون

الاعتياد على تناول الليمون يساعد الكلى على طرد السموم منها والتي تتشكل في حصوات وهذا بفعل وجود حمض الستريك في الليمون.

الليمون يعزز صحة عضلة القلب ويقي القلب من الإصابة بمشاكل القلب الناتجة عن زيادة الكوليسترول في الدم وهذا لأنه بفعل فيتامين ج والألياف التي تلعب دور هام في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

تناوله من قبل السيدات يحميهم من الإصابة بسرطان الثدي وهذا بفعل وجود مركبات د-ليمونين التي لها تاثير إيجابي على صحة الثدي.

تناول الليمون منع الاصابة بالأنيميا لأنه يحتويعلى حمض الستريك وفيتامين ج بالإضافة إلى نسبة بسيطة من الحديد وجميعهم مهمين في تكوين كرات الدم الحمراء من خلال تعزيز الجهاز الهضمي على امتصاص الحديد من الماكولات.

أهمية الزنجبيل مع الليمون لجسم الإنسان

بعد التعرف على فوائد الزنجبيل بمفدرة والليمون بمفردة فماذا عن فوائد الزنجبيل المطحون مع الليمون إذا دمجوا في كوب واحد:

في حالة تناول الزنجبيل البودر مع الليمون في صورة مشروب ساخن يشبه الشاي فإنه يساعد على تهدئة التهاب الحلق وتحفيف نوبات السعال.

تقوية جهاز المناعة مما يعجله مستعد لمهاجمة فيروسات نزلات البرد.

يهدأ الجهاز الهضمي ويعزز من قوة وظائفه مما يجعل الشخص يتخلص من عسر الهضم والغثيان.

كيفية تحضير مشروب الزنجبيل بالليمون

من اجل الحصول على فوائد الزنجبيل المطحون مع الليمون يجب تحضيره بطريقة صحيحة من خلال اتباع الآتي:

المكونات

زنجبيل أعواد أو بودر.

ليمون مقطع في شكل حرقات.

التحضير

يتم إحضار قدر صغير ونضع به كوب وربع كوب من الماء ثم يوضع ملعقة من الزنجبيل البودر أو كمية مناسبة من اعواد الزنجبيل ثم ترفع على النار حتى تمام الغليان.

بعد مرور عشر دقائق على غليان المزيج يتم وضع شرائح الليمون ويمكن استبدالها بقطرات من عصير الليمون ثم يسكب في الكوب ويتناول وهو دافئ ويكرر المشروب مرتين باليوم.

العناصر الغذائية التي توجد في الزنجبيل

بعد التعرف على فوائد الزنجبيل المطحون مع الليمون لابد من التعرف على العناصر الغذائية التي تكون تلك الفوائد هي كالآتي:

يحتوي مائة جرام من الزنجبيل على ثمانين سعر حراري في حين ان الماء تمثل حوالي 78.89 ملي لتر من اجمالي مائة جرام من الزنجبيل.

أما الكربوهيدرات فهي تمثل حوالي 17.77 جرام من مائة جرام زنجبيل أما الدهون فهي بسيطة جدًا في نفس المقدار من الزنجبيل فهي 0.75 جرام فقط لاغير.

البروتين مقدارة ضئيل هو 1.82 جرام اما الألياف تليه فقد وصل حجمها في مائة جرام زنجيبل إلى 2.0 جرام.

بالنسبة للسكريات فقد وصل مقدارها إلى 1.70 جرام في حين الكالسيوم يمثل نسبة متوسطة فهو يوجد بمقدار 16 ملي جرام لكل مائة جرام من الزنجبيل.

الحديد نسبته بسيطة ولكنه مؤثرة على الجسم فهي لم تتعدا 0.60 ملي جرام أما المغنسيوم فهو يوجد بمقدار 43 ملي جرام من إجمالي مائة جرام زنجبيل.

الفسفور وصل حجمه في مائة جرام زنجبيل إلى 34 ملي جرام فيحين البوتاسيوم حصل على أعلى مقدار ضمن مكونات الزنجبيل من المعادن الغذائية حيث أن حجمه هو 415 ملي جرام.

الصوديوم حجمه 13 ملي جرام فقط في كل مائة جرام زنجبيل والزنك لا يتعدى 0.34 ملي جرام أما فيتامين ج فهو يمثل خمسة جرامات فقط والفولات 11 ميكرو جرام.

العناصر الغذائية التي توجد في الليمون

بعد التعرف على فوائد الزنجبيل المطحون مع الليمون والتعرف على العناصر الغذائية التي توجد في الزنجبيل والمسببة لتلك الفوائد لابد من التعرف على العناصر التي توجد في الليمون والتي تزيد من فوائد مشروب الزنجبيل بالليمون:

في كل مائة جرام ليمون توجد الماء بحجم 88.98 ملي لتر اما السعرات الحرارية فلم تتعدى 29 سعر حراري.

اما البروتين في الييمون نسبته ضئيلة وهي 1.10 جرام والدهون شبة منعدمة لأن حجمها بسيط وهو 0.30 جرام في حين الكربوهيدرات مثلت حوالي 9.32 جرام من إجمالي مائة جرام ليمون.

يحتوي الليمون على ألياف غذائية وسكريات يصلون إلى 2.8 جرام و2.5 جرام لكل مائة جرام ليمون.

اما المعادن الغذائية فيحتوي الليمون على 26 ملي جرام والحديد 0.60 ملي جرام أما المغنسيوم فقد شغل 8 ملي جرام لكل مائة جرام ليمون.

الفسفور والصوديوم وجودهم في الليمون بمقدار ستة عشر ملي جرام واثنان ملي جرام لكل مائة جرام ليمون اما اكبر المعادن الغذائية مقدار ووجود في الليمون هو البوتاسيوم بحجم 138 ملي جرام.

اما وجود فيتامين ج في الليمون فهو يمثل 53 ملي جرام في كل مائة جرام ليمون والفولات نسبتها 11 ميكروجرام في حين ان فيتامين أ مثل 22 وحدة دولية.

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