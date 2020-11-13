فوائد الشوفان لزيادة الوزن

نسمع كثيرًا عن فوائد الشوفان، وقيمته الغذائية العالية، لكن ربما لا نعرف فوائد الشوفان لزيادة الوزن، وهو أحد أنواع الحبوب الكاملة ويستخدم في صورة دقيق، لتحضير وجبة الإفطار في الشتاء.

القيمة الغذائية للشوفان

حسب قاعدة بيانات الخاصة بوزارة الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الشوفان غني بالبروتين، والدهون، والسعرات الحرارية، والألياف الغذائية وكذلك الفيتامينات مثل مجموعة فيتامينات B والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والصوديوم وغيرها،

وإليكم العناصر الغذائية التي يحتوي 100 جرام من الشوفان وقد تم تحضيرها بواسطة الماء المغلي:

03 جرام من الماء.

37 جرام من البروتين.

68 سعرًا حراريًا.

67 جرام من الكربوهيدرات.

7 جرام من الألياف الغذائية.

80 مليجرام من الكالسيوم.

96 مليجرام من الحديد.

26 ميليجرام من المغنيسيوم.

77 ميليجرام من الفوسفور.

61 مليجرام من البوتاسيوم.

49 مليجرام من الصوديوم.

62 ميليجرام من الزنك.

26 ميليجرام من الثيامين.

03 ميليجرام من النياسين.

71 ميكروجرام من حمض الفوليك.

07 مليجرام من فيتامين E.

4 ميكروجرام من فيتامين K.

130 ميكروجرام من فيتامين A.

الفوائد الصحية للشوفان

قبل أن نتطرق إلى فوائد الشوفان لزيادة الوزن سوف نتحدث أولًا عن الفوائد الصحية العديدة التي يتمتع بها والتي ترجع إلى ارتفاع قيمته الغذائية، نظرًا لمحتواه العالي والمتنوع من أهم العناصر الغذائية اللازمة للقيام بوظائف الجسم المختلفة، حيث يساهم في علاج الإمساك وضبط سكر الدم، ومن خلال موقع المواطن نوضح فوائد الشوفان وهي ما يلي:

تساهم حبوب الشوفان أو حتى دقيق الشوفان في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، مما يساعد على تقليل فرص الإصابة بأمراض الشرايين والأوعية الدموية وأمراض القلب المختلفة بوجه عام.

يساعد تناول الأطعمة المعتمدة على دقيق الشوفان على تقليل مستوى سكر الدم، وذلك لأن الشوفان غني الكربوهيدرات المعقدة والألياف وبالتالي يحتاج إلى وقتٍ أطول من الذي تحتاجه الكربوهيدرات البسيطة في الهضم، مما يساهم في المحافظة على معدلات سكر الدم بشكل مثالي.

يعتبر الشوفان من المصادر الغنية بالألياف الغذائية، لذلك فهو خيار مثالي لعلاج الإمساك حيث يقوم بتنشيط الجهاز الهضمي، ليتم نقل الطعام بسهولة خلال القناة المعوية.

يساعد تناول الشوفان والأطعمة المختلفة التي يدخل ضمن مكوناتها على الحد من احتمالية الإصابة بالسرطان، وذلك لأن الشوفان يحتوي على البوليفينول الغذائي الذي يتميز بخواصه المضادة للالتهابات والسرطان.

فوائد الشوفان لزيادة الوزن

نظرًا للفوائد الصحية العديدة التي يقدمها الشوفان لجسم الإنسان، تم الاعتماد عليه في أنظمة غذائية كاملة، ويمكن إضافة بعض المكونات الغذائية إليه مثل الفواكه وذلك لتحسين نكهته، ويمكن استخدام الأنظمة الغذائية القائمة على الشوفان بهدف زيادة الوزن بسرعة وبطريقة صحية، وتكمن فوائد الشوفان لزيادة الوزن في عدد السعرات الحرارية الكبير الذي يحتوي عليه الشوفان، فمثلًا الكوب الواحد من الشوفان يحتوي على 166 سعرًا حراريًا، وكما هو معروف فإن زيادة الوزن أو إنقاصه تعتمد على عدد السعرات الحرارية المستهلكة في مقابل تلك التي يتم اكتسابها مع الأطعمة، فمثلًا لزيادة الوزن نصف كيلو جرام يحتاج الشخص إلى 3500 سعرًا حراريًا إضافيًا، وبالنسبة ل فوائد الشوفان لزيادة الوزن فهي على النحو الآتي:

يمكن الاستعانة به كوجبة خفيفة يتم تناولها بين مواعيد الوجبات الرئيسة ولكنها وجبة غنية جدًا بالسعرات الحرارية، ولاسيَّما إذا أضيف إليها بعض المكونات مثل المكسرات والفواكه المجففة والشوكولاتة الداكنة، حيث يحتوي مقدار نصف كوب فقط من ثمار الكرز المجففة على 266 ونصف كوب من ثمار العنب البري المجففة به 254 سعرًا حراريًا أما النصف كوب من ثمار الكمثرى المجففة فبه 236 سعرًا حراريًا، وتحتوي أوقية واحدة من المكسرات والبذور على 160 إلى 200 سعرًا حراريًا، بينما أوقية الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 167 سعرًا حراريًا، وإضافة مقدار واحد من كل من المكونات السابقة يجعل وجبة من الشوفان غنية ب800 سعرًا حراريًا تقريبًا.

ويمكن زيادة السعرات الحرارية وبالتالي رفع فائدة الشوفان وفعاليته لزيادة الوزن بطريقة أخرى وهي إضافة الحليب غير منزوع الدسم أو اللبن الزبادي ممزوجًا مسحوق البروتين إلى الشوفان لتعزيز نكهة البروتين، فهذه المساحيق يمكنها إضافة المزيد من البروتين والكربوهيدرات والسعرات الحرارية.

ولكن يجب الانتباه إلى أنه ليس من بين فوائد الشوفان لزيادة الوزن بناء الأنسجة العضلية، ولتعويض ذلك من الضروري إضافة بعض المكونات الإضافية الغنية بالبروتينات لكي تساهم في زيادة البنية العضلية وكذلك زيادة الوزن، مثل الزبدة المصنعة من الفول السوداني وأيضًا المكسرات والحليب.

أطعمة أخرى تساهم في زيادة الوزن

بعد أن تعرفنا على فوائد الشوفان لزيادة الوزن سوف نذكر أيضًا بعض الأطعمة التي يمكنها أن تساعد بسهولة على زيادة الوزن، فهناك الكثيرون يعانون من انخفاض أوزانهم ويسعون دائمًا إلى الوصول للوزن المثالي بطريقة صحية، ومن هذه الأطعمة:

عصائر البروتين المصنعة محليًا: حيث تعتبر وسيلة سريعة ومغذية للغاية ومفيدة لزيادة الوزن، ويعتبر تحضير العصائر يدويًا أو منزليًا أفضل طريقة فالمنتجات التجارية تكون غالبًا غنية بالسكر وفقيرة بالعناصر الغذائية، إلى جانب إمكانية التحكم الكامل في المحتوى الغذائي والنكهة.

الحليب: حيث يمكن استخدامه بغرض زيادة الوزن أو زيادة الكتلة العضلية، بالإضافة إلى ذلك فهو يعد مصدرًا جيدًا لكل من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن ومنها الكالسيوم.

الأرز: يعتبر الأرز طعامًا مناسبًا فهو منخفض الكربوهيدرات لذلك فهو يساهم في زيادة الوزن بطريقة صحية، حيث يحتوي الكوب الواحد أي 165 جرام تقريبًا من الأرز المطهي على 190 سعرًا حراريًا و43 جرامًا من الكربوهيدرات بالإضافة إلى نسبة طفيفة من الدهون.

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