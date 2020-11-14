فوائد المغنيسيوم للرياضيين

العديد من الأشخاص الذين يهتمون برشاقة الجسم ولياقته يسألون عن فوائد المغنيسيوم للرياضيين وذلك لأنه من العناصر الجيدة والمفيدة للغاية بالنسبة لصحة الجسم وتعمل على بناؤه بشكل قوي.

أهمية وفوائد المغنيسيوم للجسم

يعد الماغنسيوم من العناصر أو المعادن المهمة والضرورية بشكل كبير في بناء الجسم ومفيدة كذلك لصحة الإنسان وعند نقص هذا العنصر فإنه سوف يؤثر على الصحة العامة للجسم ويريد البعض التعرف على فوائد المغنسيوم للرياضيين، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير منها فيما يلي:

من أهم الفوائد التي تتوافر في الماغنسيوم انه يعمل على الحفاظ على صحة البنكرياس بشكل كبير وكذلك تقليل خطر الأصابة بمرض السكر.

كما أنه يعمل على الحفاظ على صحة العظام وكذلك الأسنان والعمل على مساعدة الجسم في امتصاص الكالسيوم الذي يتواجد به وزيادة كثافة العظام.

يعمل الماغنسيوم على التحسين من أداء وعمل الدورة الدموية فهو بذلك يعمل على الحفاظ على صحة عضلة القلب حتى تعمل بالطريقة المناسبة وعدم تعرضها للضغط أو التوقف.

كما أنه له دور كبير في تحسين ضربات القلب واستمرارها بالشكل الطبيعي وكذلك الوقاية من الأزمات القلبية التي قد تصيب الكثير من الناس في أي وقت.

يعمل الماغنسيوم كذلك على التقليل من أعراض وتوابع نزول الدورة الشهرية مثل الألم وكذلك الانتفاخ الذي يحدث في الثدي وانتفاخ الجسم بشكل ملحوظ.

كما أنه يعمل على التخلص من الارق والتعب الذي يلازم الجسم وكذلك حالات عدم الانتظام في النوم والاستيقاظ بشكل كبير ومتكرر.

اهمية الماغنسيوم في تقليل الاكتئاب

من أهم مميزات والفوائد التي تتوافر في الماغنسيوم انه يعمل على تخلص الشخص من الاكتئاب الذي قد يصيبه.

كما أنه يعمل على تقليل مخاطر الإصابة بالإكتئاب وكذلك العديد من المشاكل النفسية التي تؤثر على الشخص وتجعله حزين وكئيب طوال الوقت.

يعمل الماغنسيوم على تحسين أداء الأمعاء الدقيقة وكذلك انتظام ادائها وكل هذا يؤدي إلى تنظيم حركة الاخراج من الجسم.

كما أنه يعمل على التقليل من الشد العضلي الذي قد يصيب الرياضيين بشكل كبير والذي يكون ناتج بسبب أداء التمارين الرياضية القوية حيث أنه يعمل بشكل واضح على استرخاء العضلات.

أضرار زيادة المغنيسيوم في الجسم

بعد التعرف على فوائد المغنسيوم للرياضيين لابد كذلك من التعرف على الأضرار التي قد يسببها هذا العنصر ومن هذه الأضرار ما يلي:

يعاني مرضى الفشل الكلوي لكثير من المشاكل والدي تحدث للجسم بسبب عدم قدرته على التخلص من النسب الكبيرة من الماغنسيوم التي تتواجد به.

يجب الحفاظ على النسبة الطبيعية للماغنسيوم في الجسم وذلك حتى لا يتعرض الجسم لحدوث فشل كلوي.

يجب معرفة أن الجسم يحتاج كل يوم إلى ما يصل إلى 1.7 ملي جرام لكل دسي لتر.

يجب الحفاظ على وجود هذه النسبة في الجسم وعدم زيادتها حتى لا تؤثر على الجسم بشكل سلبي والإصابة بالعديد من الأمراض.

من الممكن في هذه الحالة أن يصاب الشخص بالإسهال.

كذلك الشعور القوي بالإجهاد والخمول

الإصابة بضعف واضح بالنسبة لجميع عضلات الجسم.

إصابة القلب بعدم انتظام في ضرباته.

كذلك الشعور بضيق واضح في التنفس وعدم القدرة على أخذ النفس سوى بصعوبة واضحة.

كذلك الإصابة بانخفاض قوي في ضغط الدم.

حدوث احتباس في البول وعدم القدرة على التبول بالشكل الصحيح

كما أنه من الممكن التعرض لنوبات وسكتة قلبية.

أعراض نقص المغنيسيوم

هناك العديد من الأعراض التي تظهر على الشخص عند نقص عنصر الماغنسيوم في الجسم ويجب التعرف عليها بعد أن تعرفنا على فوائد المغنسيوم للرياضيين ومن هذه الأعراض ما يلي:

تختلف كمية الماغنسيوم الذي يحتاجها الرجل عن القيمة أو النسبة التي يحتاجها جسم المرأة.

الشعور بالشبع وعدم الرغبة في تناول الأطعمة وكذلك فقدان واضح للشهية.

الإصابة بارتفاع واضح وقوي في ضغط الدم والذي قد يسبب في بعض الأحيان حدوث هبوط.

الإصابة أيضا بعدم انتظام في الضربات بالنسبة للقلب ففي بعض الأحيان تكون سريعة والبعض الآخر تكون منخفضة.

الشعور الدائم بالرغبة في القيئ وكذلك الغثيان.

حدوث إصابة وهشاشة واضحة بالنسبة للعظام.

حدوث الكثير من التشنجات العضلية والتي تعمل على إيقاف عضلات الجسم وعدم قدرتها على العمل بالشكل الصحيح.

حدوث عدم راحة نفسية وك0لك تقلبات واضحة بالنسبة للمزاج.

مكملات المغنيسيوم

هناك الكثير من مكملات الماغنسيوم والتي يحتاجها الجسم بشكل كبير وبعد ذكر فوائد المغنسيوم للرياضيين يجب معرفة هذه المكملات وهي.

يوجد العديد من أنواع المكملات الغذائية للماغنسيوم مثل الكبسولات او الفوار ومن أفضل أنواعها هي.

سترات الماغنسيوم

كلوريد الماغنسيوم

لاكتات الماغنسيوم

اسبرتات الماغنسيوم

لكن ينصح قبل القيام بتناول أي من هذه المكملات لابد من القيام باستشارة الطبيب المختص وذلك حتى يقوم بتحديد النسبة أو الجرعة المناسبة التي يمكن للشخص من تناولها.

يجب التأكد من أن هذه المكملات لا يتعارض تناولها مع تناول بعض الأدوية الأخرى التي قد يكون الشخص يتناولها.

كما يمكن أن يقوم الشخص بتناول الماغنسيوم من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة من الماغنسيوم وتعد مصدر غني للماغنسيوم الطبيعي.

أطعمة تحتوي على المغنيسيوم

يوجد العديد من الأطعمة التي يتوافر بها عنصر الماغنسيوم والتي لابد من التعرف عليها وهي.

الخضراوات الورقية والتي يكون بها نسبة عالية من الماغنسيوم

السلمون والأسماك يوجد بها الكثير من الماغنسيوم

الأفوكادو يوجد به الكثير من الماغنسيوم كذلك.

شارك الخبر