فوائد زيت الحشيش للشعر

يعتبر زيت الحشيش من أفضل الزيوت التي توصف للعناية بجمال الشعر وصحته بسبب أن فوائد زيت الحشيش للشعر عديدة وجميعها يحتاجها الشعر لأنه يتغلغل بين البصيلات ويغذيها ويغذي فروة الرأس.

نبذة عن زيت الحشيش

قدم موقع المواطن معلومات ذات قيمة كبيرة عن زيت الحشيش والذي أوضح أنه زيت عطري يتم استخراجه بواسطة خاصية التبخر من نبتة القنب والتي تنتشر وتزرع في الهند.

من أهم ما يمز زيت الحشيش أنه يمتلك اللون الأخضر القاتم والذي يقترب بحد كبير إلى اللون الأسود.

يدخل زيت الحشيش في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة والشعر أو في صناعة ادوات التجميل مثل الصابون العطري.

كما أنه يضاف إلى بعض المأكولات لإكسابها الطعم والرائحة الجيدة والعناصر الغذائية الهامة.

يتميز زيت الحشيش بانه يحتوي على أحماض دهنية أوميجا 3 وأوميجا 6 وأميجا 9 بالإضافة إلى وجود مضادات اكسدة تتمثل في نسبة كبيرة من فيتامين هـ وبعض المعادن الهامة للجسم والشعر مثل الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم والفسفور والكبريت.

فوائد زيت الحشيش العامة

قبل التعرف على فوائد زيت الحشيش للشعر لابد من التعرف على فوائده بالنسبة للجسم بشكل عام لأن صحة الشعر تأتي بعد صحة الجسم بالكامل حيث يساعد زيت الحشيش على تحقيق الآتي:

من يعاني من خلل في الجهاز العصبي ناتج عن التعرض للتوتر والقلقل بسبب ضغوط نفسية وعصبية محيطة به مما يؤدي إلى الإصابة بعدم القدرة على النوم وهو الأرض وهذا يؤثر بالسلب على صحة الشعر.

في حالة أصيب الشخص بالم في المفاصل أو أي جزء من اجزاء الجسم فإنه من الممكن أن يطبق زيت الحشيش على المنطقة المتضررة من أجل الحد من هذا الألم والتخلص منه.

يمكن وضعه بنسبة قليلة في المأكولات من أجل خفض معدلات الكوليسترول الضار في الدم وبالتالي يتم انضباط مستويات ضغط الدم ونقي القلب من الأمراض مثل انسداد الشرايين وضعف عضلة القلب.

فوائد زيت الحشيش للشعر

من اهم ما يمتلكه زيت الحشيش من فوائد للشعر هو انه يتم تطبيقه على الشعر المجعد والذي يتسم بالخشونة لنجد تأثيره فعال في تنعيم الشعر وجعله بمظهر متناسق وهو أن الشعر أصبح لا يعاني من أي تجعد.

بمجرد تطبيق زيت الحشيش على الشعر فإن بفعل فوائد زيت الحشيش للشعر الخفيف فإن الشعر يصبح أكثر كثافة بالإضافة إلى زيادة فرص نمو الشعر بشكل أسرع وأطول مما كان عليه قد تصل إلى 10 سم زيادة لكل شهر.

في حالة وضع زيت الحشيش على فروة الراس وتدليكه برفق فإن بصيلات الشعر تصبح اقوي بفعل تجددي التالف من بصيلات وخلايا الشعر وفروة الرأس التالفة.

يتم تطبيق زيت الحشيش على الشعر من أجل التخلص من افرازات الغدد الدهنية التي توجد في الشعر مما يؤدي إلى تراكم تلك الافرازات التي تتسم بأنها مادة دهنية ينتج عنها التهابات وتساقط الشعر.

بعض الأفراد صغار السن يمتلكون ضعف في الغدد الصبغية التي تنتج لون الشعر مما يؤدي إلى ظهور شعر أبيض في سن صغير وهنا يكون الشخص مصاب بمشكلة الشيب المبكر لذلك ينصح بوضع زيت الحشيش على رأسه.

يمتلك زيت الحشيش الكثير من العناصر والمعادن التي يحتاجها الشعر للتغذية وتقوية البصيلات وتجديد التلاف منهامما يعطي الشعر القوة والحيوية.

يتم استخدام زيت الحشيش للاستفادة من فوائدة في معالجة الاعراض الجانبية التي تظهر نتيجة تناول عقار معين يؤثر على صحة الغدد التي توجد في الرأس والتي تخص الشعر.

طريقة استخدام زيت الحشيش للعناية بالشعر

إذا كانت السيدة تمتلك شعر جاف ومجعد وتريد استخدام زيت الحشيش للحد من جفاف وتجعيد الشعر فعليها بتكرار وضع زيت الحشيش على شعرها بشكل يومي حيث تضع مقدار مناسب ومتساوي على طول شعرها.

وتبدأ من نصف طول الشعر وتتجه إلى الأسفل وصولاً إلى اطرافه كما يجب تركه وعدم إزالته بالماء.

اما من كانت لديها شعر صحي وتريد الحصول عليه أو زيادة كثافته فعليه باستخدام زيت الحشيش في صورة حمام دافئ يطبق على الشعر وتدلك به فروة الرأس ويترك على الشعر طوال فترة الليل ثم في الصباح الباكر ينظف بالماء الفاتر والشامبو.

فوائد زيت الحشيش للبشرة

بعد التعرف على فوائد زيت الحشيش العامة و فوائد زيت الحشيش للشعر لابد من معرفة تأثيره على البشرة إذا طبق عليها وهي كالآتي:

في استخدم زيت الحشيش في صناعة غسول للبشرة فإنه يعمل على تفتيح المسام واستخراج الملوثات منها وتنقيتها وبالتالي يمنع من ظهور البثور والحبوب.

يحمي البشرة من ظهور علامات تقدم سن البشرة مثل التجاعيد والخطوط التي تدل على الشيخوخة المبكرة بفعل كثرة تعرض البشرة إلى ملوثات الطبيعة مثل اشعة الشمس الفوق بنفسيجية.

يعمل زيت الحشيش على محاربة البكتيريا التي تهاجم البشرة مما تتسبب في التهاب البشرة وجفافها وتشقهها كما أنه يجدد التالف من خلايا البشرة المتضررة والميتة.

أهمية زيت الحشيش في انقاص الوزن

في حالة استخدام زيت الحشيش في وضعه بداخل كوب به ليمون ساخن ويتم احتسائه على الريق في كل صباح فإن المستخدم يلاحظ زيادة في حرق الدهون وادرار البول وكثرة الترعق لأن زيت الحشيش يخلص الجسم من الدخول والسوائل المحتبسة والتي تتسبب في زيادة الوزن.

زيت الحشيش اذا استخدم من أجل انقاص الوزن فهو له تأثير كبير في امتلاء البطن مما ينتج عن ذلك الشعور بالشبع وبالتالي لم يحتاج الشخص إلى تناول وجبات زائدة وبالتالي يفقد العديد من الاوزان.

بفضل وجود مضادات أكسدة في زيت الحشيش فإنه عندما يدخل للمعدة فإنه يقلل من وجود البكتيريا الضارة مما يساعد على انتظام حركة المعدة وليونتها وبالتالي تطرد السموم منها من خلال انتظام عملية الاخراج وعدم الشعور بالإمساك.

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