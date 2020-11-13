فوائد ماسك الجرجير للشعر الخشن

تبحث الفتيات ذوات الشعر الخشن على فوائد ماسك الجرجير للشعر الخشن وذلك لأن الجرجير يحتوي على العديد من الفوائد المفيدة لجسم الإنسان وكذلك للشعر.

الجرجير

هو عبارة عن نبات عشبي من عائلة الجرجير التي لديها أكثر من نوع من الجرجير حيث يوجد الجرجير الهندي، الجرجير الحجر وجرجير اليابسة، ينمو الجرجير في المناطق الرطبة والباردة ويزرع في دول الخليج العربي.

كما أنه يحتوي على كثير من المعادن الأساسية مثل الزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم التي تساعد على علاج مشاكل الشعر وخاصة الشعر الخشن ويعتبر ماسك الجرجير هو الأكثر استخداما في الوصفات الطبيعية لحل علاج مشاكل الشعر كلها.

فوائد ماسك الجرجير للشعر الخشن

يستخدم الجرجير في علاج مشاكل الشعر وخاصه عند إضافة المكونات الطبيعية إلى الجرجير فإن أهميته وفوائده تزداد عند تحضير ماسك الجرجير للشعر ومن خلال موقع المواطن نوضح هذه الفوائد:

يحتوي على العديد من العناصر الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم ويحتوي على البروتينات والفيتامينات التي تساعد على نمو بصيلات الشعر وزيادة كثافته.

يعتبر ماسك الجرجير وصفة طبيعية تساعد على تغذية فروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية.

يساعد على ترطيب الشعر الجاف ويزيد من قوته ولمعانه.

يساعد على التخلص من هيشان الشعر وتقصفه.

يساعد في التخلص من القشرة ويحمي فروة الشعر من الفطريات والبكتريا المسببة لها

ينظم إفراز المواد الزيتية في الشعر.

يزيد من نعومة الشعر وجاذبيته

ماسك الجرجير والليمون

بعد أن ذكرنا فوائد ماسك الجرجير للشعر الخشن نوضح طريقة عمل ماسك الجرجير والليمون للشعر الخشن.

المكونات

حزمة من الجرجير الطازج. مقدار مناسب من زيت الزيتون. عصير ليمونة واحدة. كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير

أولاً يتم غسل الجرجير جيدًا بالماء.

نضيف الماء البارد وزيت الزيتون وعصير الليمونة إلى الجرجير ونضعهم في الخلاط الكهربائي.

نضرب المكونات في الخلاط حتى تصبح ناعمة لمدة 3 إلى 5 دقائق.

نفرق الشعر إلى نصفين.

نضع الخليط على فروة الرأس من الجذور وحتى الأطراف.

ندلك فروة الرأس بالماسك في حركات دائرية.

نغطي الشعر بكيس بلاستيك مدة 3 ساعات على الأقل.

يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع الشعر.

يتم تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهرين للحصول على نتائج جيدة.

ماسك الجرجير وماء الورد

ماء الورد ينشط بصيلات الشعر للنمو ويحد من تساقط الشعر لذا فإن إضافته إلى الجرجير تزداد الفائدة للشعر.

المكونات

كوب وربع من عصير الجرجير. كمية مناسبة من الماء. 2 ملعقة صغيرة كحول. 2 ملعقة صغيرة خل أبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

في علبة زجاجية نضع عصير الجرجير ونضيف إليه الماء والكحول والخل.

نرج العلبة حتى تختلط المكونات مع بعضها.

نضع الخليط على الشعر.

ندهن فروة الرأس والأطراف.

يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيك أو قبعة الشعر للحمام لمدة 60 دقيقة على الأقل.

يتم غسل الشعر بالماء والشامبو المناسب لنوع الشعر.

يتم استخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر على الأقل.

ماسك الجرجير واللبن الرائب

المكونات

حزمة من الجرجير الفريش. 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. 5 ملعقة كبيرة من اللبن الرائب.

طريقة التحضير

في وعاء نضع الجرجير واللبن وزيت الزيتون.

نخلط المكونات مع بعضها.

نضع الخليط المتكون على الشعر وفروة الرأس من الجذور وحتى الأطراف.

يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيك أو قبعة الاستحمام.

نترك الخليط على الشعر لمدة 60 دقيقة.

يتم غسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ.

يتم الاستمرار على هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة 40 يوم.

ماسك الجرجير والمايونيز

المكونات

كوب من عصير الجرجير. 3 ملعقة صغيرة من المايونيز. كمية مناسبة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نضع عصير الجرجير ونضيف إليه المايونيز وزيت الزيتون.

نقلب المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيدًا

نضع الماسك على الشعر وتدلك فروة الراس حتى أطراف الشعر.

يتم تغطية الشعر بغطاء الحمام أو كيس بلاستيك لمدة ثلاثة إلى أربع ساعات.

يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب للشعر والماء الدافئ.

الاستمرار على هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ماسك الجرجير للشعر مع الصبار

المكونات

حزمة من أوراق الجرجير الطازج. كمية مناسبة من جل الصبار. نوعين أو أكثر من الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت الخروع أو الأفوكادو.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تقطيع الجرجير وإضافة الزيوت الطبيعية المستخدمة في الخلاط ونخلط المكونات لمدة 3 إلى 4 دقائق.

نضيف جل الصبار إلى الجرجير والزيوت ونضرب جيدا في الخلاط لمدة دقيقتين.

نضع الخليط المتكون في عبوة زجاجية ونغلقها بإحكام ثم نضع الخليط في الثلاجة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

نضع الخليط على الشعر وتدلك فروة الرأس جيدا.

يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيك ويترك طوال الليل وغسل الشعر في الصباح بالماء والشامبو المناسب للشعر.

يتم استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك الجرجير لعلاج تساقط الشعر

المكونات

حزمة من الجرجير الطازج. 10 إلى 15 فص ثوم مهروس كمية مناسبة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم وضع الجرجير مع الثوم في الكبة وفرمه فرم ناعم.

في علبة زجاجية نضع الخليط المتكون ونضيف إليه كمية مناسبة من زيت الزيتون.

نرج الزجاجة جيدًا.

نحفظ الخليط لمدة يوم كامل قبل الاستخدام.

يتم تصفية الخليط ودهن فروة الرأس من الجذور وحتى الأطراف.

نترك الخليط على الشعر لمدة 60 دقيقة على الأقل.

يتم غسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ.

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