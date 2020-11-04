فيتوريا ومارتينيز الأحدث.. 14 مصابًا بفيروس كورونا في النصر

المواطن - مروة نبيل

انضم المدرب البرتغالي روي فيتوريا والنجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

فيتوريا ومارتينيز ينضمان إلى قائمة المصابين:

وكشف نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن قائمة المصابين في صفوفه، وعلق قائلًا: “14 مصابًا بفيروس كورونا المستجد.. أمنياتنا لكم بالشفاء العاجل بإذن الله.. كونوا أقوياء”.

ويملك النصر في صفوفه 8 لاعبين مصابين بفيروس كورونا المستجد، وهم؛ مارتينيز، المغربي عبدالرزاق حمدالله، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، يحيى الشهري، عبدالله الخيبري وعبدالعزيز الدوسري، بجانب حارس المرمى وليد عبدالله.

وأُصيب من الطاقم الفني والإداري كل من؛ فيتوريا، مدير عام كرة القدم، عايض القحطاني، مساعد المدرب سيرجيو كارفاليو، طبيب الفريق، باسيل فالنتي، مسؤول العهدة، عبدالمالك الحسيوتي وأخصائي التغذية لويس باتشريشيو.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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