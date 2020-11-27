فيجسا يعترف: الأهلي يُعاني من الأخطاء وهذا هو العلاج

المواطن - محمد سمعه

اعترف اللاعب الصربي ليوبومير فيجسا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، أن الفريق يعاني من الأخطاء التي تُرتكب في المباريات بالفترة الأخيرة.

#الدوري_مع_وليد | فيجسا – لاعب النادي الأهلي : الأهم بالنسبة لي أن الفريق استقبلني واندمجت بشكل رائع.. بدايتنا جيدة ولدينا الأفضل لتقديمه والأهم حاليًا هو التركيز.. بعد مفاوضات الأهلي لي بدأت بمتابعة مباريات الدوري السعودي.#SBC pic.twitter.com/ZAtJyjeQSz — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 26, 2020

وقال فيجسا في تصريحات لـ برنامج “الدوري مع وليد” : “الفريق يعاني من الأخطاء ولا بد من التركيز وتعلم الأخطاء لأن هذا هو العلاج الوحيد للفريق”.

المنافسة نارية في الدوري السعودي

وتابع فيجسا: ” قبل قدومي للدوري السعودي سألت عن قوة المنافسة في الدوري وعن الفريق، وبالفعل تبين لي أن المنافسة شرسة وقوية للغاية بين جميع الأندية في الدوري السعودي”.

وأضاف فيجسا: ” من خبراتي الطويلة في كرة القدم، يجب أن تُقاتل وتقدم أفضل ما لديك، لتحقق الفوز، وأنا لاعب محترف سألعب في الفريق وبجانب أي لاعب حتى لو كان مترجم الفريق، واللعب أمام جمهور دائمًا أفضل، لأنه يجعلك تقدم كل ما لديك”.

تعادل مخيب لـ الآمال في لقاء الأهلي والشباب

وكان النادي الأهلي تعادل مع الشباب يوم الاثنين الماضي بنتيجة 2-2 بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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