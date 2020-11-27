‎الرئيسية
الرياضة
فيجسا يعترف: الأهلي يُعاني من الأخطاء وهذا هو العلاج
بعد التعادل مع الشباب بالجولة الخامسة دوريًا

فيجسا يعترف: الأهلي يُعاني من الأخطاء وهذا هو العلاج

2020/11/27
الساعة 1:21 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
20
0
طباعة
فيجسا يعترف: الأهلي يُعاني من الأخطاء وهذا هو العلاج
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 المنافسة نارية في الدوري السعودي
2 تعادل مخيب لـ الآمال في لقاء الأهلي والشباب

اعترف اللاعب الصربي ليوبومير فيجسا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، أن الفريق يعاني من الأخطاء التي تُرتكب في المباريات بالفترة الأخيرة.

وقال فيجسا في تصريحات لـ برنامج “الدوري مع وليد” : “الفريق يعاني من الأخطاء ولا بد من التركيز وتعلم الأخطاء لأن هذا هو العلاج الوحيد للفريق”.

المنافسة نارية في الدوري السعودي

وتابع فيجسا: ” قبل قدومي للدوري السعودي سألت عن قوة المنافسة في الدوري وعن الفريق، وبالفعل تبين لي أن المنافسة شرسة وقوية للغاية بين جميع الأندية في الدوري السعودي”.

وأضاف فيجسا: ” من خبراتي الطويلة في كرة القدم، يجب أن تُقاتل وتقدم أفضل ما لديك، لتحقق الفوز، وأنا لاعب محترف سألعب في الفريق وبجانب أي لاعب حتى لو كان مترجم الفريق، واللعب أمام جمهور دائمًا أفضل، لأنه يجعلك تقدم كل ما لديك”.

تعادل مخيب لـ الآمال في لقاء الأهلي والشباب

وكان النادي الأهلي تعادل مع الشباب يوم الاثنين الماضي بنتيجة 2-2 بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :