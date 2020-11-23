فيديو .. اتهامات خطيرة من خربين للمدرب نبيل معلول

المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب السوري عمر خربين نجم الهلال والمنتخب السوري، اتهامات خطيرة للمدرب التونسي نبيل معلول مدرب منتخب نسور قاسيون، وذلك بعد الخلاف الأخير الذي نشب بين الطرفين.

وكان معلول قرر استبعاد عمر خربين من معسكر المنتخب السوري، قبل مواجهة أوزبكستان في التوقف الدولي الأخير الذي كان في الأسبوع الماضي.

وتحدث خربين قائلًا: ” لقد أقسمت ألا أشارك مع منتخب سوريا، في ظل وجود هذا المدرب، يعاملنا بشكل سيئ ويسب أمهاتنا، هل هذا يجوز أو يصلح من مدرب ؟!”.

خربين يُبرئ نفسه من التدخل في قرارات نبيل معلول

وأضاف خربين: “لم أتدخل على الإطلاق في القرارات الفنية له كما أُشيع، ولكنني أخبرته بأنني أقترح اللعب كمهاجم ثانٍ، فقال لي إنني مهاجم في الهلال ولا يجب على الإطلاق أن أُبدي رأيي، فأخبرته بأنني في الهلال وسعيد ومرتاح عكس التواجد في معسكر المنتخب السوري”.

وتابع خربين: “لا أحد منا يتفضل على المنتخب السوري، لكن من المستحيل بالنسبة لي، التواجد في المنتخب في ظل تواجد نبيل معلول”.

رقم 7 يشعل الخلاف بين خربين ومعلول

وفي وقت سابق، كان موقع “كووورة” ذكر أن خربين أصر على ارتداء القميص رقم 7؛ والذي منحه معلول للاعب أياز عثمان المحترف في القسم الثاني في الدوري التركي.

وتابع التقرير أن عمر خربين تحدث مع مدير المنتخب بشأن عودة الرقم 7 له، وإلا لن يلعب أي مباراة ودية مع المنتخب، وهو ما أزعج نبيل معلول، الذي اعتبر مسألة الأرقام وشارة الكابتن من صلاحياته ولا يسمح لأحد بالتدخل فيها”.

وفي السياق ذاته، لم يطرح الاتحاد السوري لكرة القدم أي بيان رسمي حتى الآن للتعليق على هذه الواقعة سواء بتأكيد العقوبة أو نفيها، أو الكشف عن أسباب الخلاف.

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