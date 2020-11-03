فيديو.. الزعاق يرصد عبور محطة الفضاء لقرص الشمس من البدائع

المواطن - الرياض

رصد د.خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عبور محطة الفضاء الدولية لقرص الشمس من البدائع بمنطقة القصيم صباح اليوم الثلاثاء.

رصد عبور محطة الفضاء الدولية لقرص الشمس من #البدائع ب #القصيم صباح اليوم الثلاثاء pic.twitter.com/e5j587yRWl — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) November 3, 2020

وقال الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: إن عبور محطة الفضاء الدولية استغرق قرابة النصف ثانية.

وأضاف د. خالد الزعاق أن محطة الفضاء الدولية تسير بسرعة مهولة جدا أي أنها تدور حول الكرة الأرضية كل 90 دقيقة وتلف الكرة الأرضية 16 مرة في اليوم.

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