فيديو .. جوميز يُردد النشيد الوطني السعودي

المواطن - محمد سمعه

التقطت عدسات الكاميرا لقطة للاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، نجم الهلال، وهو يُردد النشيد الوطني السعودي، قبل انطلاق مباراة الاتفاق في الجولة الـ4 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول من مباراة الهلال والاتفاق انتهى بتقدم الهلال بهدف دون رد سجله اللاعب سالم الدوسري.

جوميز يصنع الهدف الأول لـ الهلال بالشوط الأول:

وصنع اللاعب الفرنسي الهدف الوحيد للأزرق في الشوط الأول، بطريقة جميلة حيث استغل سالم الدوسري الكرة ووضعها في الشباك الاتفاقية.

تشكيلة الهلال لمباراة الاتفاق:

وجاء تشكيل الهلال ضد الاتفاق كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري وبافيتيمبي غوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم اليوم، كل من؛ عبدالله الجدعاني، محمد جحفلي، أمير كردي، محمد كنو، هتان باهبري، فواز الطريس، لوسيانو فييتو، صالح الشهري وعمر خربين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفتح المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس بـ6 نقاط.

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