فيديو .. حامد البلوي ينفعل ويخطف الأضواء بـ مباراة الاتحاد والقادسية

المواطن - محمد سمعه

أثار انفعال حامد البلوي، المدير التنفيذي بفريق الكرة في نادي الاتحاد، الجدل وذلك بعد أن غضب بشدة نتيجة أحد القرارات التي اتخذها الحكم ضد العميد في مباراة القادسية اليوم الجمعة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورصد مقطع فيديو من القناة الرياضية السعودية البلوي وهو ينفجر غاضبًا كما قام بركل أحد مقاعد البدلاء بسبب قرار الحكم في المباراة.

أحداث مباراة الاتحاد والقادسية

وحسم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مباراته اليوم الجمعة ضد القادسية بالفوز بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاتل العميد منذ بداية المباراة، وذلك لإحراز الهدف الأول حيث تمكن اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز من إحراز الهدف الأول للعميد بالدقيقة الثامنة عشرة بطريقة جميلة.

وواصل القادسية ضغطه، في محاولة منه لإحراز هدف التعادل، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة كثيرًا حيث ظل العميد، محافظًا على فوزه ليحصد النقاط الثلاث محققًا الانتصار الثاني له في بطولة دوري المحترفين منذ انطلاقها بالموسم الحالي. العميد يصعد للمركز السادس وأصبح رصيد العميد بعد الفوز تسع نقاط بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد القادسية عند سبع نقاط بالمركز العاشر. وقبل إقامة مباراة العميد والقادسية، كان الشباب هزم نادي ضمك بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب الليث بالرياض. يذكر أن نادي الاتحاد سيواجه فريق الوحدة بالجولة السابعة من دوري المحترفين يوم السبت 5 ديسمبر المقبل.

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