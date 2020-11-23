فيديو.. سيف العرب ينطلق في قاعدة محمد نجيب المصرية بمشاركة سعودية

المواطن - متابعة

انطلقت فعاليات التدريب المشترك “سيف العرب” في مصر بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان، وتستمر فعالياته حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية .



وأفاد المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، أن المراحل الأولى من التدريب تتضمن إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة المهام المشتركة بالدقة المطلوبة وفي التوقيتات المحدده، وذلك أثناء تنفيذ كافة المهام التدريبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب وللوصول بالقوات المشتركة في التدريب لمستوى راقي وإحترافي في إدارة أعمال قتال القوات بالتنسيق بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية.

يأتى تدريب “سيف العرب” إستمراراً لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول العربية الشقيقة نظراً لكونه واحداً من أرقى التدريبات التى تنفذ على مستوى الوطن العربى بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكرى وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة وذلك بإستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.

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