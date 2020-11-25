فيديو صادم.. مياه الصنبور تشتعل في مدينة صينية !

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أُصيب السكان في مدينة شمال شرق الصين بالرعب عندما اكتشفوا أن مياه الصنبور الخاصة تشتعل فيها النيران عند تعرضها لمصدر نار.

وتُظهر اللقطات المروعة تحول الماء إلى نيران مشتعلة بعد أن أضرم أحد السكان النار فيها بولاعة، وذلك في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ، وقالت السلطات اليوم إن الحادث نتج عن تسرب غاز طبيعي إلى المياه الجوفية التي يتم إمداد القرية المحلية بها.

وفي المقطع القصير، يمكن رؤية السيدة وين تحمل ولاعة بجانب المياه الجارية والتي تحولت فجأة إلى نار مشتعلة، وفي حديثها إلى مراسل من Cover News، قالت إن هذه المشكلة مستمرة معها منذ مدة، مضيفة: بعد غسل أيدينا أو أطباقنا يظل بها لزوجة ولا يمكننا غسلها.

وعندما اشتكى والد المرأة من هذه المشكلة مع شركة إمدادات المياه المحلية في الصيف، أخبر الموظفون الأسرة أن الأمر خارج عن أيديهم، مضيفين أن أكثر من 100 أسرة في قريتها تعيش نفس المشكلة.

وسرعان ما اجتذبت اللقطات الاهتمام على مستوى البلاد عبر الإنترنت بعد أن أوردتها العديد من وسائل الإعلام الحكومية بما في ذلك صحيفة الشعب اليومية و CCTV.

وفي أعقاب انتشار الفيديو بسرعة عبر الإنترنت أصدرت السلطات المحلية بيانًا قالت فيه إنها تحقق في الأمر، وذكر المسؤولون أن مياه الصنبور القابلة للاشتعال نتجت عن تسرب كمية صغيرة من الغاز الطبيعي في المياه الجوفية.

كما تعهدت الحكومة بأنها ستحمّل الموظفين المعنيين المسؤولية عن الحادث.

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